60% dos detidos por drogas têm prisão preventiva decretada, aponta CNJ

Prisões em flagrante por crimes de drogas resultam em detenções preventivas com maior frequência do que outros delitos. O dado consta em levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que analisou audiências de custódia realizadas entre 2019 e 2025.

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De acordo com o boletim Audiências de Custódia de Crimes Relacionados a Drogas, 60% dos detidos por entorpecentes tiveram a prisão preventiva decretada após a apresentação ao juiz. Para comparação, a média de conversão em prisão preventiva para crimes de outra natureza foi de 37,5% no período de 2024/2025.

O relatório aponta que 97% das audiências de custódia por drogas entre 2024 e 2025 foram motivadas por flagrantes, contra 74% no total de outros crimes. Os autores do estudo indicam que isso demonstra a concentração das prisões em abordagens ostensivas, focadas no varejo e nos elos mais vulneráveis do tráfico.

Embora a prisão preventiva ainda prevaleça, houve redução na diferença entre as decisões de manutenção da prisão e a concessão de liberdade provisória. Em 2019, a disparidade era de 43 pontos percentuais; em 2025, caiu para 23. O CNJ atribui a mudança a possíveis alterações em políticas de redução do encarceramento, mudanças no sistema de registro de dados (substituição do Sistac pelo Bnmp) e a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de junho de 2024, que desclassificou o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal como infração administrativa, e não crime.

No total de 2,5 milhões de audiências de custódia realizadas desde janeiro de 2019, 609.477 envolveram drogas, com predominância de casos de tráfico e associação. O estudo destaca a sobrerrepresentação da população negra e de mulheres nessas audiências, evidenciando desigualdades raciais na aplicação da política criminal de drogas.

A modalidade da audiência também impactou os resultados: audiências presenciais resultaram em liberdade provisória em 39% dos casos, enquanto nas virtuais esse índice caiu para 32%.

O relatório finaliza com a recomendação de estudos aprofundados sobre denúncias de tortura e maus-tratos em prisões por drogas, visando correlacionar alegações de violência policial com os desfechos processuais e decisões de relaxamento de prisão.