ANP multa distribuidoras de combustíveis em mais de R$ 200 milhões por alta de preços

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) multou distribuidoras de combustíveis em mais de R$ 200 milhões. O motivo foi a elevação injustificada de preços, com casos em que a margem bruta das empresas saltou mais de 1.350%.

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As sanções resultam de decisões de primeira instância administrativa e referem-se ao período entre março e abril deste ano. Naquela época, vigoravam as Medidas Provisórias nº 1.340 e nº 1.349, criadas para conter a escalada de preços e evitar a falta de produtos no mercado. As empresas multadas ainda podem recorrer das decisões. A ANP mantém a análise de outros processos envolvendo também revendedores e comerciantes de GLP.

Paralelamente, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) lançou a Operação Carga Pesada. O foco não é o valor final na bomba, mas a variação da margem de lucro dos postos. A operação foi motivada por 330 denúncias enviadas pela ANP, resultando em 70 processos administrativos sancionadores.

O monitoramento destaca a pressão sobre o diesel S10. Em 19 de setembro, o preço médio nacional atingiu R$ 7,13 por litro, um aumento de 2,3% em sete dias. As altas mais expressivas ocorreram na Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe e Tocantins.

No mesmo período, a gasolina comum registrou alta média de 0,2%, com maior variação no Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí. Já o etanol subiu, em média, 3,3% na semana.