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Pesquisa indica que 89% das mulheres sofreram assédio em ônibus, metrô ou a pé em capitais brasileiras

Brasil

Quase 40% das mulheres no Brasil já desistiram de vagas de emprego ou oportunidades profissionais porque não conseguem chegar ao destino. Os principais obstáculos são a falta de segurança, o custo do transporte e o tempo de deslocamento, revela a pesquisa O Direito de Ir, Vir e Viver, realizada pela consultoria Indique, a organização Think Eva e a 99.

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Photo: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O impacto vai além do mercado de trabalho: 54% das entrevistadas já faltaram a compromissos profissionais ou recusaram convites por esses motivos, e 21% abandonaram cursos de capacitação ou faculdades. A insegurança é a barreira principal para 32% das mulheres, seguida pela falta de dinheiro (22%), a precariedade do transporte público (15%) e a distância física (14%).

Na prática, a cidade se torna um mapa de riscos. Para evitar violência, 87% das mulheres evitam certos bairros, 73% planejam rigorosamente os horários de saída, 63% evitam transportes específicos e 60% alteram a rota habitual. Um caso relatado na pesquisa exemplifica a barreira: uma mulher aprovada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não conseguiu cursar a graduação porque, após sucessivos assaltos, parou de usar ônibus e não encontrou alternativa para chegar ao campus a tempo.

O assédio sexual é outra variável crítica. 89% das participantes relatam ter sido vítimas em veículos, com maior incidência em ônibus (68,8%), a pé (60,8%) e em metrôs ou trens (50,2%).

A barreira financeira e a mobilidade

A renda dita quem consegue se mover. Enquanto 80,3% das mulheres de baixa renda dependem do ônibus, apenas 8,3% desse grupo possui carro próprio — contra 40,6% entre as mulheres de alta renda. Para quem vive em periferias, os carros por aplicativo são usados por 80% das entrevistadas, embora 67% delas apontem que o custo é elevado diante de sua realidade financeira.

Além disso, 52% gastam mais de uma hora por dia em trajetos, e 33% classificam o transporte em seus bairros como ruim ou péssimo.

A logística do cuidado

O deslocamento feminino raramente é linear (casa-trabalho). 54% das mulheres exercem sozinhas a tarefa de cuidadoras, o que as obriga a planejar rotas com paradas em escolas, farmácias e clínicas médicas. Para 44% delas, a escolha do transporte depende dessas responsabilidades. Quando transportam filhos, idosos ou pessoas com deficiência, 53% optam por carros por aplicativo.

O estudo ouviu 564 mulheres entre 18 e 60 anos, residentes em dez capitais brasileiras e outras 73 cidades, com a colaboração de especialistas em planejamento urbano e desigualdades territoriais.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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