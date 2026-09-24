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Polícia Federal apoia ação do Gaeco contra esquema de R$ 370 milhões em São Paulo

Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação conta com o apoio da Polícia Federal.

Ильинский НПЗ
Photo: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ильинский НПЗ

O objetivo é desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro utilizada para a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. Segundo as investigações, o esquema visava ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira, utilizando fintechs para movimentar os recursos da organização criminosa.

As autoridades identificaram a movimentação de aproximadamente R$ 370 milhões. O montante teria sido processado por meio de artifícios destinados a simular a legalidade da operação e esconder a identidade dos beneficiários finais.

A lista de alvos inclui executivos bancários e empresariais, com destaque para a Entre Investimentos, de Antônio Carlos Freixo Junior (conhecido como Mineiro). Freixo Junior possui ligações com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, que se encontra preso por fraudes no sistema financeiro.

De acordo com o ministro Dario Durigan, a Entre Investimentos atuou como administradora de recursos para ocultar a origem do capital da usina — já vinculada a organizações criminosas — permitindo a aquisição da distribuidora de combustíveis. Atualmente, a distribuidora está encerrada por determinação judicial e de órgãos fiscalizadores.

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