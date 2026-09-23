Ministério da Saúde mobiliza equipe de atenção especializada para território Yanomami

O Ministério da Saúde mobiliza, entre quarta-feira (23) e o dia 30, uma equipe de atenção especializada para atuar no território Yanomami, em Roraima. A operação concentra-se no Polo Base Surucucu, em Alto Alegre, onde vivem cerca de 2.544 indígenas distribuídos em 33 comunidades.

Photo: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Cmacauley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дети племени Yanomami, Бразилия

A meta é realizar 750 procedimentos. O atendimento acontece no Centro de Referência em Saúde Indígena Xapori Yanomami e em aldeias vizinhas, abrangendo consultas pediátricas, clínica médica, saúde da mulher, ultrassonografias e exames laboratoriais.

Quem tem prioridade no acesso:

Crianças com desnutrição, infecções recorrentes ou histórico de doenças respiratórias;

Gestantes e mulheres em idade reprodutiva;

Pacientes com doenças crônicas ou agravos respiratórios;

Indígenas com malária, especialmente casos complicados ou recorrentes;

Pessoas que já aguardam encaminhamento especializado ou remoção para centros urbanos.

O objetivo prático é levar o diagnóstico para dentro da terra indígena. Atualmente, o isolamento geográfico e a dependência de helicópteros para o transporte de insumos e pacientes tornam a logística complexa. Ao realizar exames e consultas no local, o governo tenta evitar remoções desnecessárias e reduzir a incidência de diagnósticos tardios.

A ação busca integrar a assistência especializada com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, garantindo que a informação do paciente retorne às equipes locais para a continuidade do tratamento.