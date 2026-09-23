Agressões explodem contra candidatas: Brasil registra salto de 11 vezes nos processos em quatro anos

O número de processos por violência política de gênero no Brasil cresceu mais de 11 vezes em quatro anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto em 2022 a Justiça Eleitoral recebeu 15 processos, em 2026 o volume já soma 177 casos registrados até setembro.

O Ministério Público Federal (MPF) detalha a natureza dessas ocorrências: desde 2018, foram registradas 436 denúncias. A violência de teor moral representa mais da metade dos casos (221), seguida pela violência psicológica em 40% dos registros (177).

Diante dos números, o TSE e o MPF lançaram, nesta terça-feira (22), a campanha "Política é Substantivo Feminino". A iniciativa visa informar a sociedade sobre as formas de agressão contra mulheres no ambiente político, que variam de intimidações e ataques à honra até ameaças e assassinatos.

A ministra do TSE, Estela Aranha, afirma que a violência política gera um efeito de silenciamento duplo: afasta quem já ocupa cargos públicos e desestimula a entrada de novas candidatas no debate democrático.

Recorte de raça e gênero

Durante o lançamento da campanha, entidades de direitos das mulheres e do movimento negro entregaram uma carta ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques. O documento relata ameaças de morte, violência sexual, exposição de endereços de familiares e ataques racistas e LGBTIfóbicos contra candidatas, especialmente negras e LBTs, nas eleições atuais.

O impacto é desproporcional. Uma análise do Instituto Marielle Franco sobre 77 casos ocorridos entre 2021 e 2025 revelou que 87% das vítimas eram mulheres negras.

Sub-representação

O Brasil ocupa a 135ª posição em um ranking de 184 países quanto à participação feminina no Parlamento Federal, com apenas 17,5% de mulheres no Congresso. No âmbito municipal, a disparidade persiste: mais de 700 cidades não possuem nenhuma mulher em cargo eletivo, e apenas 16% das prefeituras são administradas por mulheres.

Raquel Branquinho, coordenadora do grupo de trabalho de prevenção e combate à violência política de gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, pontua que, embora a legislação brasileira esteja alinhada às diretrizes internacionais de representatividade, a violência permanece como o principal obstáculo para a efetivação desses direitos.