Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Agressões explodem contra candidatas: Brasil registra salto de 11 vezes nos processos em quatro anos

Brasil

O número de processos por violência política de gênero no Brasil cresceu mais de 11 vezes em quatro anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto em 2022 a Justiça Eleitoral recebeu 15 processos, em 2026 o volume já soma 177 casos registrados até setembro.

O Ministério Público Federal (MPF) detalha a natureza dessas ocorrências: desde 2018, foram registradas 436 denúncias. A violência de teor moral representa mais da metade dos casos (221), seguida pela violência psicológica em 40% dos registros (177).

Diante dos números, o TSE e o MPF lançaram, nesta terça-feira (22), a campanha "Política é Substantivo Feminino". A iniciativa visa informar a sociedade sobre as formas de agressão contra mulheres no ambiente político, que variam de intimidações e ataques à honra até ameaças e assassinatos.

A ministra do TSE, Estela Aranha, afirma que a violência política gera um efeito de silenciamento duplo: afasta quem já ocupa cargos públicos e desestimula a entrada de novas candidatas no debate democrático.

Recorte de raça e gênero

Durante o lançamento da campanha, entidades de direitos das mulheres e do movimento negro entregaram uma carta ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques. O documento relata ameaças de morte, violência sexual, exposição de endereços de familiares e ataques racistas e LGBTIfóbicos contra candidatas, especialmente negras e LBTs, nas eleições atuais.

O impacto é desproporcional. Uma análise do Instituto Marielle Franco sobre 77 casos ocorridos entre 2021 e 2025 revelou que 87% das vítimas eram mulheres negras.

Sub-representação

O Brasil ocupa a 135ª posição em um ranking de 184 países quanto à participação feminina no Parlamento Federal, com apenas 17,5% de mulheres no Congresso. No âmbito municipal, a disparidade persiste: mais de 700 cidades não possuem nenhuma mulher em cargo eletivo, e apenas 16% das prefeituras são administradas por mulheres.

Raquel Branquinho, coordenadora do grupo de trabalho de prevenção e combate à violência política de gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, pontua que, embora a legislação brasileira esteja alinhada às diretrizes internacionais de representatividade, a violência permanece como o principal obstáculo para a efetivação desses direitos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
Mulher
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Portugal
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
últimos materiais
Agressões explodem contra candidatas: Brasil registra salto de 11 vezes nos processos em quatro anos
Estudo no European Heart Journal revela ligação entre conservantes e hipertensão
Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja
Brasileiros buscam igualdade de direitos em Portugal: números explodem
Sochi testa roteiro de 'mar e montanha' para atrair turistas
Estruturas de sílex no fundo do mar: o que a 'Church Rock' revela sobre a queda de Shipden
Viola: a mecânica de expansão e a resistência natural da planta
Perda do cromossomo Y em tecidos saudáveis pode sinalizar câncer precocemente
UE aplica taxa de 3 euros a todas as encomendas de fora do bloco a partir de novembro
Arábia Saudita lança marca própria de elétricos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.