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Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou a abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para traçar uma linha rígida contra a influência estrangeira na América Latina. Com a frase "o Brasil não cabe no quintal de ninguém”, o mandatário criticou a divisão do mundo em zonas de influência e o que chamou de investidas neocoloniais por recursos estratégicos.

Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва
Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/
Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

Lula argumentou que a proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo gera pressões inevitáveis, mas defendeu que a autodeterminação dos povos deve prevalecer. O presidente citou a Venezuela, Nicarágua, Haiti e Cuba como exemplos de contextos onde a ingerência externa e a desestabilização de processos políticos são anacrônicas.

No campo da segurança, o presidente rejeitou a presença de forças militares estrangeiras para combater o crime organizado no Brasil. Ele afirmou que o país não precisa de porta-aviões vigiando suas águas, mas sim de cooperação técnica para bloquear o fluxo de armas e dinheiro. Como medida concreta, Lula mencionou que o Brasil propôs aos Estados Unidos um acordo para combater a lavagem de dinheiro feita por criminosos brasileiros no exterior.

A desinformação também foi um ponto central. Lula alertou que redes de fake news tentam contaminar o debate público e contaminar a vontade popular. Ele ligou o negacionismo científico ao aumento de mortes por doenças evitáveis e criticou o G7 e o G20 por terem retirado a pauta climática do centro de seus debates recentes.

Para o presidente, a democracia global está "em xeque", e a solução reside em parcerias baseadas no desenvolvimento e no respeito mútuo, independentemente de divergências ideológicas entre vizinhos regionais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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