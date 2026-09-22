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Áreas urbanizadas na Mata Atlântica cresceram 2,5 vezes entre 1985 e 2025

Brasil

Entre 1985 e 2025, a configuração física da Mata Atlântica sofreu uma alteração profunda: enquanto o bioma perdeu 9,7 milhões de hectares de vegetação madura, a área destinada à agricultura cresceu 11 milhões de hectares. Os dados, compilados pela Coleção 11 do MapBiomas, revelam a substituição de coberturas naturais por monoculturas e expansão urbana em um território de 1,3 milhão de quilômetros quadrados.

Лес в Бразилии - Тукан на фоне тропического заката
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лес в Бразилии - Тукан на фоне тропического заката

Atualmente, a vegetação nativa ocupa apenas 32% do território do bioma, enquanto a agropecuária domina 63%. A agricultura, especificamente, ocupa 20,5 milhões de hectares (19% da área total). Esse avanço não ocorreu apenas sobre a floresta, mas principalmente sobre pastagens, que recuaram 11 milhões de hectares no período para dar lugar a plantações.

O salto nas monoculturas é quantificável:

  • Soja: cresceu 8,7 milhões de hectares, atingindo 11,11 milhões em 2025 (4,6 vezes a área de 1985).
  • Cana-de-açúcar: avançou 5 milhões de hectares, chegando a 6,15 milhões (5,3 vezes a área de 1985).
  • Silvicultura: aumentou 3,8 milhões de hectares, totalizando 4,9 milhões. Metade de toda a silvicultura do Brasil está concentrada na Mata Atlântica, com 46% desse volume no Paraná e em Santa Catarina.

Sobre a regeneração, o bioma ganhou 8 milhões de hectares de vegetação secundária. No entanto, esse crescimento é instável. Entre 2021 e 2025, o desmatamento atingiu 1,2 milhão de hectares, e 60% desse total (700 mil hectares) ocorreu justamente em áreas que estavam em processo de regeneração, e não em florestas maduras.

A pressão urbana também alterou a geografia do bioma. As áreas urbanizadas cresceram 2,5 vezes, somando 1,3 milhão de hectares adicionais. Em 2025, 52% de toda a malha urbana do Brasil estava situada dentro da Mata Atlântica. Embora a maioria dos municípios tenha menos de mil hectares urbanizados, as metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba superam 30 mil hectares cada.

No recorte estadual, São Paulo e Rio de Janeiro foram as únicas unidades federativas que não registraram perda líquida de vegetação nativa nos últimos 41 anos. Já o aumento das manchas urbanas foi mais acentuado em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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