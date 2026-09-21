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Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais

Brasil

O Aeroporto de Jericoacoara, no Ceará, prepara-se para operar voos internacionais. A mudança depende da conclusão das obras de infraestrutura e da alfandegação do terminal, processos agora sob gestão da concessionária alemã Fraport.

Самолёт с нанокраской
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Para Bruno Reis, presidente da Embratur, a abertura de rotas externas é a consequência natural do crescimento da região. O foco imediato recai sobre a Europa, onde a viabilidade do mercado poderá ser testada através de voos fretados (charters) antes da implementação de linhas regulares.

A aposta na abertura do terminal de Jericoacoara insere-se num contexto de expansão do fluxo turístico no Brasil. Em 2025, o país registou a entrada de 9,3 milhões de turistas estrangeiros, gerando receitas de 10 mil milhões de dólares. O objetivo agora é atingir a marca dos 10 milhões de visitantes.

Este crescimento é atribuído ao Plano Brasil (2025-2027), que descentralizou a estratégia de promoção, permitindo que cada estado adapte a oferta aos seus produtos locais e coordene a promoção internacional com as esferas estadual e federal.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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