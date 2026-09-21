Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) alertou a Presidência da República, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça sobre o risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras deste ano. O relatório reservado aponta que a prioridade do governo Donald Trump é reafirmar a hegemonia estadunidense na América Latina para afastar rivais, como a China, de ativos estratégicos e infraestruturas da região.

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Na prática, a relação entre Brasília e Washington transita entre a retórica de cordialidade pessoal entre Lula e Trump e a aplicação de medidas coercitivas concretas. O mecanismo de pressão mais utilizado tem sido o tarifário:

Escalada tarifária: Em abril de 2025, os EUA aplicaram tarifas de 10% sobre exportações brasileiras. Em julho, Trump assinou uma Ordem Executiva elevando a taxa para 50%, classificando o Brasil como "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional".

Em abril de 2025, os EUA aplicaram tarifas de 10% sobre exportações brasileiras. Em julho, Trump assinou uma Ordem Executiva elevando a taxa para 50%, classificando o Brasil como "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional". Justificativas políticas: O aumento das tarifas foi vinculado a decisões do Judiciário brasileiro, como a restrição a redes sociais (Rumble e X) e a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O aumento das tarifas foi vinculado a decisões do Judiciário brasileiro, como a restrição a redes sociais (Rumble e X) e a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Situação atual: Após a Suprema Corte dos EUA derrubar tarifas globais em fevereiro de 2026, o governo Trump impôs novas sobretaxas específicas. Atualmente, parte dos produtos brasileiros exportados para os EUA enfrenta tributação de até 37,5%, sob alegações de "práticas desleais" (uso do PIX, regulação de redes sociais e desmatamento) e falta de combate ao trabalho forçado.

Além da economia, a pressão atingiu a esfera jurídica e diplomática:

Sanções individuais: O governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci Moraes, o que permite o bloqueio de ativos financeiros nos EUA e a proibição de entrada no país. Outros ministros do STF tiveram vistos cancelados.

O governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci Moraes, o que permite o bloqueio de ativos financeiros nos EUA e a proibição de entrada no país. Outros ministros do STF tiveram vistos cancelados. Segurança e Diplomacia: Em maio de 2026, os EUA classificaram as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Recentemente, Washington revogou o visto da embaixadora brasileira, Maria Luiza Ribeiro Viotti, alegando demora na aprovação do novo embaixador dos EUA no Brasil.

No campo político, a influência direta foi evidenciada pelo caso de Eduardo Bolsonaro. O parlamentar, residente nos EUA, foi condenado pelo STF em junho de 2026 por coação no curso do processo, após admitir ter atuado junto a autoridades americanas para que as tarifas fossem usadas como pressão contra a Justiça brasileira.

Apesar do conflito institucional e econômico, Lula e Trump mantêm canais de comunicação abertos, com quatro conversas telefônicas recentes e encontros em cúpulas internacionais. Ambos estarão em Nova York nesta terça-feira (22) para a Assembleia Geral da ONU, embora não haja agenda de reunião bilateral confirmada.