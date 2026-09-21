Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) alertou a Presidência da República, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça sobre o risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras deste ano. O relatório reservado aponta que a prioridade do governo Donald Trump é reafirmar a hegemonia estadunidense na América Latina para afastar rivais, como a China, de ativos estratégicos e infraestruturas da região.
Na prática, a relação entre Brasília e Washington transita entre a retórica de cordialidade pessoal entre Lula e Trump e a aplicação de medidas coercitivas concretas. O mecanismo de pressão mais utilizado tem sido o tarifário:
Além da economia, a pressão atingiu a esfera jurídica e diplomática:
No campo político, a influência direta foi evidenciada pelo caso de Eduardo Bolsonaro. O parlamentar, residente nos EUA, foi condenado pelo STF em junho de 2026 por coação no curso do processo, após admitir ter atuado junto a autoridades americanas para que as tarifas fossem usadas como pressão contra a Justiça brasileira.
Apesar do conflito institucional e econômico, Lula e Trump mantêm canais de comunicação abertos, com quatro conversas telefônicas recentes e encontros em cúpulas internacionais. Ambos estarão em Nova York nesta terça-feira (22) para a Assembleia Geral da ONU, embora não haja agenda de reunião bilateral confirmada.
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