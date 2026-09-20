STJ torna obrigatória participação de condenados por violência doméstica em grupos de reeducação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil determinou a obrigatoriedade de condenados por violência doméstica participarem de grupos reflexivos de reeducação. A decisão, proferida pela 6ª Turma, atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
O entendimento fixado estabelece que a sanção penal para crimes de violência de gênero não deve se limitar à punição, integrando obrigatoriamente medidas educativas e preventivas. Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, a medida busca a responsabilização do agressor e a adequação de seu comportamento para evitar a reincidência criminal.
A obrigatoriedade desses programas está prevista na Lei Maria da Penha. O MPRJ argumenta que a reeducação dos autores das agressões é a via para romper o ciclo da violência e ampliar a proteção às vítimas.
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