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Estudo revela que ciclo de isolamento social impede milhões de votar

Brasil

Cerca de 30 milhões de eleitores brasileiros — um a cada três — deixaram de votar nas últimas eleições. O motivo não é apenas a desilusão com a política, mas um quadro de esgotamento mental, solidão e dependência digital, aponta a Pesquisa Termômetro do Bem Viver, realizada pela Plataforma Avaaz e Datafolha.

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Photo: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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O estudo identifica a existência de um grupo chamado "desvinculados": pessoas sem vínculos comunitários e afastadas do contato com a natureza. Para 47% desse grupo, a ausência nas urnas é a consequência direta de um ciclo de isolamento. Três em cada dez desistiram totalmente de votar por não sentirem que possuem poder para transformar a realidade coletiva.

A juventude é a camada mais afetada. Entre os 18 e 34 anos, os "desvinculados" representam 44% do grupo. Apenas 20% dos jovens afirmam ter conexões comunitárias satisfatórias. Nana Queiroz, diretora do Projeto Desapocalíptica (Avaaz), associa esse afastamento a jornadas de trabalho exaustivas, como a escala 6x1, que aniquilam o tempo para lazer e convivência social.

A pesquisa indica que esse público utiliza redes sociais e televisão como anestesia para a exaustão. No entanto, o efeito é contrário: as "bolhas" digitais e a cultura do ódio aprofundam a sensação de culpa e desesperança, empurrando o indivíduo para longe da participação política.

Em contrapartida, brasileiros que mantêm vínculos sociais ativos consideram a democracia um valor inegociável.

Para reverter a abstenção, o estudo sugere a implementação de políticas de "Bem Viver". Isso inclui a melhoria do acesso à cultura, lazer e a criação de cidades mais acessíveis. Medidas contra o design viciante das plataformas digitais, como as propostas pelo ECA Digital, também são vistas como essenciais para recuperar a saúde mental e o interesse público dos jovens.

O objetivo final é mudar a vida real do cidadão. Segundo Nana Queiroz, as pessoas só retornarão às urnas quando sentirem que o voto gera um impacto concreto e mensurável em seu cotidiano.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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