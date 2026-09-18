Comitê Gestor da Internet propõe matriz para regulação de plataformas no Brasil

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) publicou um conjunto de 46 diretrizes para a regulação de redes sociais. O documento não é uma lei, mas funciona como uma matriz técnica para orientar projetos de lei no Congresso, decisões do Judiciário e a atuação de agências reguladoras.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ социальные сети

A lógica central do texto é a regulação assimétrica: as obrigações variam conforme o porte, faturamento e alcance da empresa. Plataformas maiores enfrentam exigências mais rígidas, enquanto pequenos provedores e redes comunitárias ficam isentos de certas cargas para não bloquear a inovação.

As diretrizes se dividem em seis eixos práticos:

Soberania e Jurisdição: Empresas estrangeiras que operam no Brasil devem manter representação legal ou escritório físico no país. O texto também prevê a detecção de interferências externas em processos eleitorais.

Empresas estrangeiras que operam no Brasil devem manter representação legal ou escritório físico no país. O texto também prevê a detecção de interferências externas em processos eleitorais. Transparência: As plataformas devem publicar métricas de remoção de conteúdo, detalhando se a exclusão foi feita por robôs ou denúncias humanas. É exigida a comprovação de equipes de moderação que dominem o idioma e a cultura brasileira.

As plataformas devem publicar métricas de remoção de conteúdo, detalhando se a exclusão foi feita por robôs ou denúncias humanas. É exigida a comprovação de equipes de moderação que dominem o idioma e a cultura brasileira. Concorrência: Proíbe a "autopreferência". Grandes ecossistemas não podem priorizar seus próprios produtos e serviços nos feeds ou buscas para prejudicar concorrentes.

Proíbe a "autopreferência". Grandes ecossistemas não podem priorizar seus próprios produtos e serviços nos feeds ou buscas para prejudicar concorrentes. Direitos Humanos: Exige auditorias e testes em algoritmos para impedir a discriminação racial, de gênero ou social nos sistemas de recomendação.

Exige auditorias e testes em algoritmos para impedir a discriminação racial, de gênero ou social nos sistemas de recomendação. Responsabilidade: Cria uma escala de culpa. Quanto mais a plataforma interfere na distribuição do conteúdo (via algoritmos de perfilamento), maior é seu dever de prevenir danos e sua responsabilidade jurídica.

Cria uma escala de culpa. Quanto mais a plataforma interfere na distribuição do conteúdo (via algoritmos de perfilamento), maior é seu dever de prevenir danos e sua responsabilidade jurídica. Governança: Propõe que a fiscalização seja multissetorial, envolvendo governo, setor privado, academia e sociedade civil para evitar decisões unilaterais.