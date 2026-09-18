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Painel do IMDS revela disparidades socioeconômicas entre estados brasileiros

Brasil

O Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) lançou o painel IMDS – Eleições: Panorama Estadual, que consolida 228 indicadores de todas as 27 unidades da federação. O levantamento segmenta os dados em 12 eixos, incluindo atividade econômica, situação fiscal, mercado de trabalho, distribuição de renda, saúde e segurança.

Бразильские болельщики
Photo: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Os dados revelam disparidades acentuadas entre as regiões. O Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram as melhores posições nos rankings, enquanto as nove unidades da federação com a maior proporção de pessoas em situação de extrema pobreza (renda domiciliar per capita) pertencem exclusivamente ao Norte e Nordeste.

Na educação, o contraste aparece na evolução da proficiência em leitura de alunos do 2º ano do ensino fundamental entre 2021 e 2023: no Ceará, o índice saltou de 44,9% para 72,1%, enquanto em Alagoas o indicador permaneceu estagnado, saindo de 30% para 30,7%.

No setor de saúde, o relatório aponta alta na incidência de tuberculose entre 2020 e 2025. No Rio de Janeiro, a taxa subiu de 79,3 para 99,3 casos por 100 mil habitantes; no Rio Grande do Sul, o aumento foi de 53,8 para 69,8 no mesmo período.

Segundo Paulo Tafner, presidente do IMDS, a ferramenta não visa criar um ranking linear, mas fornecer contexto para o ciclo eleitoral. O objetivo é permitir a distinção entre problemas pontuais e estruturais, verificando se o desempenho de um estado é fruto de uma tendência ou um dado isolado.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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