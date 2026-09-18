Sapezal assume liderança como o maior produtor agrícola do Brasil

Sorriso, no Mato Grosso, deixou de ser o maior produtor agrícola do Brasil. A queda no ranking não reflete uma perda de produtividade real no campo, mas uma alteração administrativa: a criação do município de Boa Esperança do Norte. Com a nova divisão territorial, Sorriso perdeu 9,3% de sua área plantada, impactando diretamente os volumes de soja, algodão e feijão.

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Os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgados pelo IBGE, mostram que Sapezal (MT) assume a liderança, seguido por São Desidério (BA). No valor bruto, a nova hierarquia ficou assim: Sapezal com R$ 8,59 bilhões, São Desidério com R$ 8,22 bilhões e Sorriso com R$ 8,16 bilhões.

O salto de Sapezal foi impulsionado sobretudo pelo algodão herbáceo, que representa 60% de sua receita (R$ 5,13 bilhões), com uma produção de 1,2 milhão de toneladas. A cidade também registrou alta no valor da soja (R$ 2,8 bilhões) e do milho (R$ 656,9 milhões), com crescimentos de 51,4% e 58,1%, respectivamente.

Para Sorriso, a mudança é fruto de um processo jurídico longo. Embora a lei de criação de Boa Esperança do Norte date de 2000, a instalação oficial ocorreu apenas em 1º de janeiro de 2025, após decisões do STJ e STF. Na prática, parte da produção que contabilizava o valor de Sorriso até 2024 foi transferida para a nova municipalidade.

No cenário nacional, a produção agrícola brasileira atingiu R$ 927,2 bilhões em 2025, alta de 18,4% em relação ao ano anterior. Mato Grosso consolida sua dominância no setor, com uma produção total de R$ 165,6 bilhões e cinco cidades entre as dez maiores do país.

Ranking de valor de produção agrícola por município:

Sapezal (MT): R$ 8,59 bilhões (algodão)

São Desidério (BA): R$ 8,22 bilhões (soja)

Sorriso (MT): R$ 8,16 bilhões (soja)

Campo Novo do Parecis (MT): R$ 7,87 bilhões (soja)

Formosa do Rio Preto (BA): R$ 5,89 bilhões (soja)

Diamantino (MT): R$ 5,82 bilhões (soja)

Rio Verde (GO): R$ 5,69 bilhões (soja)

Cristalina (GO): R$ 5,45 bilhões (soja)

Nova Mutum (MT): R$ 5,39 bilhões (soja)

Jataí (GO): R$ 4,84 bilhões (soja)