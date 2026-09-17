Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto

O governo brasileiro sancionou a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, um pacote que mobiliza até R$ 7 bilhões para reverter a exportação de matéria-prima bruta e fomentar o processamento interno desses recursos. A medida mira a redução da dependência externa em setores de defesa, tecnologia e transição energética.

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O pilar financeiro da lei é o Fundo Garantidor da Atividade Mineral (Fgam). A União aporta inicialmente R$ 2 bilhões, com teto de R$ 5 bilhões, para garantir projetos de produção de minerais classificados como prioritários. O objetivo é mitigar o risco de investimentos em um setor onde o ciclo produtivo pode chegar a 40 anos.

Para viabilizar a extração, o governo amplia drasticamente o orçamento do Serviço Geológico do Brasil: a verba para pesquisa de solo salta de R$ 8 milhões para R$ 300 milhões. O movimento busca mapear o território nacional, já que apenas 25% da área foi explorada até agora.

O foco principal recai sobre as terras raras. O Brasil detém a segunda maior reserva mapeada do mundo, com 21 milhões de toneladas, atrás apenas da China (44 milhões). No entanto, a falta de refino interno transformava o país em exportador de minério bruto, perdendo a agregação de valor na cadeia industrial.

Além do aporte financeiro, a estrutura administrativa foi reforçada com a criação do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O órgão coordenará o planejamento e a execução da política para evitar que a riqueza mineral seja exportada sem processamento tecnológico.

O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva vinculou a nova lei à soberania nacional, convocando universidades e institutos federais a criarem cursos técnicos específicos. A meta é formar mão de obra qualificada para operar a infraestrutura de refino e industrialização, evitando a dependência de tecnologia estrangeira para processar os próprios recursos.