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Morre a feminista e advogada Amelinha Teles, símbolo de resistência ao regime militar

Brasil

A ativista política e feminista Amelinha Teles morreu nesta terça-feira (15), aos 81 anos. Sua trajetória foi marcada pela resistência ao regime militar e pela atuação jurídica na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.

Пожилая женщина с микрофоном
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by By Rodrigo Romeo/Alesp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пожилая женщина с микрофоном

Em 28 de dezembro de 1972, Amelinha foi presa e transferida para a Operação Bandeirantes (Oban), onde foi torturada sob o comando do major do exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, então chefe do DOI-Codi de São Paulo. No mesmo período, seu marido, César Augusto Teles, e seu companheiro de militância, Carlos Nicolau Danielli, também foram detidos pelo órgão de repressão. Amelinha testemunhou a execução de Danielli.

O sequestro atingiu também a esfera familiar: seus filhos, Edson e Janaína, na época com 4 e 5 anos, foram levados à Oban e presenciaram as sessões de tortura contra os pais.

Na década de 1970, Amelinha integrou o Jornal Brasil Mulher. Posteriormente, como advogada e formadora de Promotoras Legais Populares, atuou diretamente na implementação e efetivação da Lei Maria da Penha.

Até recentemente, a ativista dedicou-se à investigação de responsabilidades corporativas por violações de direitos humanos durante a ditadura, em projeto coordenado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ela também colaborou com o podcast Perdas e Danos, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que apurou a origem dos lucros obtidos por setores privados durante o regime de exceção iniciado em 1964.

Amelinha Teles defendia que o enfrentamento do passado é a única forma de proteger o presente, argumentando que a história do período ditatorial deve ser lida e compreendida integralmente antes de qualquer tentativa de superação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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