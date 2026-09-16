Análise da Fenaj: marketing de redes sociais e crises judiciais dominam cenário político

O debate político para as eleições de 2026 no Brasil foi substituído por dancinhas e escândalos judiciais. É essa a análise de Samira de Castro, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que alerta para a "tiktokização" das campanhas e o esvaziamento de propostas estruturais para o país.

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Segundo a dirigente, a cobertura eleitoral está refém de dois fatores: a busca da grande mídia por audiência instantânea e a aposta dos candidatos em um marketing superficial. O resultado é a marginalização de temas urgentes em favor de conteúdos fragmentados que não aprofundam a discussão política.

A hegemonia da crise

Samira destaca que a crise institucional envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o caso Master sequestrou a pauta pública. Para ela, o jornalismo tem se limitado a ser "declaratório" — focando apenas em quem disse o quê — em vez de analisar as implicações reais dos fatos. Esse foco excessivo no Judiciário empurra para segundo plano as demandas da sociedade civil e os programas de governo.

A presidente da Fenaj argumenta que esse cenário beneficia setores específicos que utilizam vazamentos seletivos e investigações direcionadas como projeto de disputa política, enquanto a imprensa, tentando competir com o engajamento das redes sociais, abre mão da profundidade.

Temas invisíveis

Enquanto as campanhas se resumem a vídeos curtos e performances para redes sociais, questões críticas permanecem fora do radar do eleitor. Samira aponta como exemplos a ausência de debate sobre:

Mudanças climáticas e seus impactos imediatos;

Exploração de terras raras no território nacional;

Atração de data centers e soberania digital;

Interferências geopolíticas, especialmente a influência dos Estados Unidos.

Para a Fenaj, o jornalismo precisa retomar sua função social e insistir em uma agenda de longo prazo, ouvindo a população afetada no dia a dia e forçando os candidatos a saírem da superfície do marketing digital para discutir a viabilidade econômica e social do Brasil.