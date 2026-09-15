Conflito interno no STF: Corte julga abertura de investigação contra ministro Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil iniciou, nesta terça-feira (15), o julgamento sobre a abertura de uma investigação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes. A sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, analisa um relatório da Polícia Federal que aponta vínculos entre Moraes e Daniel Bueno Vorcaro, ex-banqueiro e proprietário do antigo Banco Master.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

O processo teve origem em 1º de setembro, quando o ministro André Mendonça removeu o sigilo do documento da PF. A medida desencadeou um conflito interno no tribunal, com a troca de relatórios comprometedores e pedidos cruzados de investigação entre membros da Corte.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a anulação do relatório parcial. O órgão argumenta que a conduta de Mendonça foi irregular ao permitir o avanço de uma investigação contra um colega de ministério sem notificar a presidência ou o plenário, sugerindo um possível direcionamento do caso. Paralelamente, mensagens citadas no relatório da PF indicam que o próprio procurador-geral, Paulo Gonet, estaria envolvido nas comunicações entre Vorcaro e Moraes.

O relatório detalha 52 mensagens trocadas entre 2023 e novembro de 2025, data da prisão preventiva de Vorcaro. Os trechos indicam proximidade entre o ex-banqueiro e o ministro, incluindo a menção a um contrato de R$ 131 milhões firmado pelo Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. Há também indícios de que Vorcaro tentava obter informações privilegiadas sobre operações policiais contra si mesmo.

Em defesa protocolada nesta terça-feira, Alexandre de Moraes negou qualquer irregularidade e classificou o relatório como ilegal e inconstitucional.

O rito processual agora segue as seguintes etapas: leitura do relatório por Edson Fachin, manifestação da PGR e início da votação. Antes do mérito, o plenário deve definir questões preliminares, como o quórum para a decisão. O ministro Dias Toffoli, embora presente, declarou-se suspeito em abril deste ano para julgar qualquer matéria relativa ao caso Master, após surgirem evidências de ligações com Vorcaro.

Embora a Constituição e o Regimento Interno do STF estabeleçam que cabe ao plenário processar e julgar seus membros, os textos não definem o rito procedimental específico para tais casos.