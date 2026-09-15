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IA nas eleições brasileiras: 81% dos casos irregulares utilizaram a técnica de deepfake

Brasil

O Observatório IA nas Eleições, iniciativa da Data Privacy Brasil e do Aláfia Lab, identificou que a maioria dos conteúdos políticos gerados por inteligência artificial (IA) nas redes sociais não foi sinalizada entre 1º de janeiro e 16 de agosto de 2026. A omissão do rótulo de tecnologia sintética viola as normas da Justiça Eleitoral.

Человек за ноутбуком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Dos 413 conteúdos analisados, 250 (60%) foram classificados como sátira para ridicularizar políticos, enquanto 163 (40%) foram enquadrados como desinformação.

Embora a maior parte do material irregular tenha sido publicada por contas anônimas, o levantamento isolou a responsabilidade de candidatos e partidos. Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, lidera a lista com 13 publicações. Seguem-no o deputado Mário Frias (PL-SP), com 10; Romeu Zema (Novo), com cinco; e os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL), ambos com três publicações.

No plano partidário, o PL concentrou o maior volume de irregularidades, com 28 publicações. O PT registrou quatro casos e o PSDB, dois.

O relatório aponta que 81% dos casos utilizaram a técnica de deepfake para manipular a imagem ou a voz de figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o alvo principal, com 112 publicações pejorativas. Flávio Bolsonaro foi alvo de 57 manipulações.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe o uso de deepfakes quando o conteúdo é caracterizado como propaganda eleitoral. O observatório ressalta que a falta de sinalização ocorre tanto por negligência de quem publica quanto por falhas na moderação das plataformas digitais.

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