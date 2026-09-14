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TST obriga Correios a manter 80% do quadro de funcionários durante greve

Brasil

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) obrigou os Correios a manter 80% do quadro de funcionários em operação durante a greve da categoria. A decisão, assinada no sábado (12) pelo ministro Vieira de Mello Filho, atende a um recurso da estatal que classificou a paralisação como abusiva.

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O tribunal baseou a determinação na natureza essencial do serviço postal e no risco de prejuízo ao pleito eleitoral de 2026. Segundo o ministro, a fase de campanha agrava o impacto do movimento sobre a sociedade devido aos compromissos logísticos assumidos com entes públicos e privados.

A greve começou na quinta-feira (10). Os trabalhadores exigem a aprovação do acordo coletivo 2025/2026 e contestam o plano de reestruturação da empresa, que prevê o fechamento de agências e a redução de distritos postais. O impasse central nas negociações salariais envolve a manutenção do plano de saúde para funcionários e aposentados.

Para mitigar a paralisação, a estatal implementou um plano de continuidade que inclui o remanejamento de veículos, mutirões logísticos e o uso de pessoal administrativo para apoiar as operações de entrega.

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Author`s name Petr Ermilin
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