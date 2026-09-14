Flávio Dino aponta indícios de desvio de emendas para financiar filme sobre Bolsonaro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), identificou indícios de que o deputado federal Mário Frias teria liderado um esquema de desvio de emendas parlamentares. Segundo despacho publicado neste domingo (13), os recursos teriam sido destinados ao financiamento de Dark Horse, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A conclusão de Dino baseia-se em dados enviados pela Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens do Foro Central Criminal Barra Funda, em São Paulo. O ministro relata que, no itinerário do crime, há referências reiteradas ao papel de liderança do parlamentar na arquitetura do grupo.

Como desdobramento, Dino autorizou a Operação Make Up, deflagrada na última quinta-feira (10). A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Os alvos incluem o deputado Mário Frias — que também é roteirista do filme — e a empresária Karina Gama.

A investigação aponta para a irregularidade de R$ 2 milhões em emendas de Frias enviadas a duas entidades ligadas a Karina Gama: o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Academia Nacional de Cultura (ANC). Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) fundamentam a suspeita de desvio.

Em resposta, a prefeitura de São Paulo afirmou que o serviço contratado junto ao Instituto Conhecer Brasil, referente ao Programa WiFi Livre, foi prestado e está em funcionamento com 3,2 mil pontos instalados. A administração municipal alegou que as prestações de contas foram rigorosas e que as movimentações financeiras da entidade não fazem parte da relação contratual com a prefeitura.

Além do financiamento ao filme, o ministro Flávio Dino destacou a existência de conexões entre a rede de desvio de verbas públicas — envolvendo emendas federais e a prefeitura de São Paulo — e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme a linha investigativa dos autos.

A assessoria do deputado Mário Frias não respondeu aos pedidos de manifestação.