Organizações civis e acadêmicas apresentam carta de compromissos para eleições em SP

Um bloco de mais de 20 organizações civis e núcleos acadêmicos apresentou uma carta de compromissos para candidatos ao executivo e legislativo nas eleições de São Paulo. O documento, parte da campanha “Agroecologia nas Eleições em SP”, condiciona o apoio político a medidas concretas contra o uso de agrotóxicos e a favor da soberania alimentar.

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Entre as exigências centrais está a proibição imediata da pulverização aérea de agrotóxicos em áreas próximas a escolas, mananciais e comunidades. Para fiscalizar a contaminação, as entidades pedem a criação de laboratórios públicos estaduais especializados no monitoramento de resíduos químicos em alimentos e água.

O grupo também cobra a democratização do acesso à terra e a garantia de suporte técnico e financeiro para agricultores familiares, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária.

No âmbito urbano, a proposta foca na expansão da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP) por todo o estado. O objetivo é incentivar a criação de hortas comunitárias com compostagem de resíduos, inclusive dentro de escolas e prédios públicos.

A iniciativa é liderada pela Articulação Paulista de Agroecologia, pelo Movimento Urbano de Agroecologia (Muda), pela Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pelo Coletivo Banquetaço. O documento conta com o respaldo de entidades como o MST-SP e a Associação Brasileira de Reforma Agrária, além de núcleos de estudo da Unesp, Ufscar, UFABC e IFSP (São Roque).