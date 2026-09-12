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Data limite para a seleção de manuais escolares no Brasil: Estão abertas as inscrições para o ano letivo de 2027-2030

Brasil

Termina nesta sexta-feira (11) o prazo para que as escolas públicas brasileiras selecionem os livros didáticos, pedagógicos e literários que serão utilizados no ciclo 2027-2030. O processo abrange alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Студент несет стопку книг по осеннему университетскому кампусу
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A escolha deve ser feita coletivamente por professores, coordenadores e gestores, que analisam as obras disponíveis para definir quais melhor se adaptam à proposta pedagógica da unidade e às necessidades da comunidade local. A distribuição é gratuita e coordenada pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), sob gestão do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Critérios de acesso e elegibilidade

Para participar da seleção, as instituições devem utilizar o Sistema do PNLD Gestão. Um requisito fundamental é que a escola tenha registrado o número de alunos no Censo Escolar de 2025, dado utilizado para calcular o volume de materiais a serem enviados.

O acesso ao sistema requer conta Gov. br e cadastro no Sistema Gestão Presente (SGP) ou no antigo Portal do Livro Digital.

Categorias de materiais e funcionamento

Os materiais estão divididos em três grupos, com regras distintas de uso e devolução:

Categoria Público e Componentes Tipo de Obra
1 (Obrigatória) 1º e 2º anos: Português, Arte, Ed. Física, Matemática, Ciências/História/Geografia e Ed. Digital. Consumíveis (permanecem com o aluno).
2 (Obrigatória) 3º ao 5º anos: Disciplinas base, livros regionalizados de História/Geografia e Produção de Texto. Português e Matemática são consumíveis; demais são reutilizáveis.
3 (Optativa) 1º ao 5º anos: Língua Inglesa e Espanhola. Reutilizáveis (devem ser devolvidos).

Um detalhe importante: os livros de educação física das categorias 1 e 2 são destinados exclusivamente ao uso dos professores.

Consequências da não seleção

As escolas que não realizarem a escolha dentro do prazo receberão apenas os livros obrigatórios. Nesses casos, a seleção será feita automaticamente pelo FNDE, baseando-se no estoque disponível e nos títulos mais distribuídos na respectiva unidade da federação.

Para auxiliar a decisão, o MEC disponibiliza o Guia Digital do PNLD, que contém resenhas, metodologias de aula e a análise de alinhamento das obras com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da Agência Brasil, com crédito à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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