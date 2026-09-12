Brasil bateu um marco inesperado: o CNH Digital puxou uma onda de pedidos gigantes

O programa CNH do Brasil habilitou mais de 2 milhões de novos motoristas nos primeiros nove meses de operação. O sistema provocou um salto de 216% nos pedidos de habilitação: as solicitações subiram de 2,3 milhões em 2025 para 7,3 milhões no ciclo atual.

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Impacto por gênero e região

O fluxo de mulheres ingressando no processo de habilitação cresceu 18%, subindo de 1,06 milhão em 2025 para 1,25 milhão em 2026, um aumento nominal de 190 mil pessoas. Geograficamente, o Nordeste liderou a adesão com 54,7% dos processos iniciados, seguido pela região Norte, com 31,9%.

Economia estimada: Segundo o Ministério dos Transportes, a redução de custos para os condutores soma quase R$ 10 bilhões, englobando a queda nos preços de cursos, exames médicos, renovações e gastos com deslocamento.

Novas regras de formação

A alta na demanda acompanha a centralização das etapas em ambiente digital e a flexibilização da carga horária. O curso teórico tornou-se gratuito e digital, enquanto a exigência de aulas práticas caiu de 20 horas para duas horas.

A formação prática agora permite a contratação de instrutores autônomos. Em 2026, esses profissionais conduziram 553 mil dos 4,2 milhões de cursos realizados, representando 13,2% do total. Os centros de formação tradicionais mantêm a maioria dos atendimentos, com 86,8%.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).