Ascema Nacional brasileira alerta para conflito de interesses de candidatos com multas ambientais

Candidatos às eleições no Brasil acumulam R$ 213 milhões em multas ambientais

Um levantamento da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional) revelou que 240 candidatos às eleições gerais brasileiras possuem infrações ambientais registradas. Ao todo, foram identificados 524 autos de infração emitidos pelo Ibama e pelo ICMbio, que somam R$ 213,5 milhões em multas.

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O estudo cruzou dados de identificação pessoal de 20.653 candidatos registrados na Justiça Eleitoral com as bases de dados de fiscalização. O grupo com infrações representa 1,16% do total de candidatos analisados.

Cargo Pretendido Nº de Candidatos Nº de Autos Deputados Estaduais 119 260 Deputados Federais 83 —

Conflito de interesses e risco legislativo

A presidente da Ascema Nacional, Tânia Maria de Souza, alerta para o conflito de interesses inerente a candidatos que, se eleitos, terão poder para redigir leis e definir orçamentos que afetam diretamente seus próprios interesses privados. Segundo a dirigente, isso se reflete em tentativas de flexibilizar a legislação ambiental e dificultar a fiscalização do desmatamento via satélite.

A presidente da associação também destacou a proximidade entre atividades irregulares — como garimpo ilegal e desmatamento na Amazônia — e o crime organizado, mencionando que promessas de regularização fundiária costumam impulsionar invasões de áreas protegidas em vésperas eleitorais.

Casos de reincidência e maiores multas

Embora o relatório geral não liste todos os nomes, a base de dados analisada aponta reincidências graves. O maior valor individual acumulado pertence a Daniel Messac de Morais, candidato a deputado estadual por Goiás (Mobiliza), com seis autos que totalizam R$ 67 milhões. A multa mais alta, de R$ 50 milhões, refere-se à destruição de mais de 5.150 hectares de floresta nativa na APA Triunfo do Xingu, no Pará.

Outro destaque é Paulo Cesar Justo Quartiero, candidato a deputado federal por Roraima (Democracia Cristã), com 16 autos que somam R$ 52,4 milhões. Entre as infrações estão o descarte irregular de agrotóxicos, captação ilegal de água e a conversão de 3.519 hectares de vegetação nativa na Amazônia em plantios de arroz.

Posição atribuída: Segundo Tânia Maria de Souza, presidente da Ascema Nacional, a ocupação de cargos no Executivo e Legislativo por esses perfis visa influenciar a flexibilização de regras ambientais para favorecer interesses particulares.