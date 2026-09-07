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Lula destaca compromisso do Brasil com transição energética e soberania em escala global

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em pronunciamento nacional por ocasião do Dia da Independência (7 de setembro), que o Brasil não aceitará interferências externas em suas decisões políticas, econômicas ou comerciais, reiterando a soberania do país.

Луис Инасиу Лула да Силва
Photo: Веб-сайт правительства Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва

Autonomia Comercial e Recursos Estratégicos

Lula declarou que governantes estrangeiros não possuem autoridade para interferir nos parceiros comerciais do Brasil. O presidente enfatizou que a gestão das riquezas naturais é uma prerrogativa nacional, destacando que o Brasil detém a maior reserva de água doce do mundo e a segunda maior de terras raras, além de novas jazidas de petróleo.

Posição atribuída: Segundo o presidente Lula, a aprovação do marco legal de recursos estratégicos pelo Congresso Nacional deve converter reservas de minerais críticos em desenvolvimento tecnológico e empregos qualificados.

Conceito de Independência Social

O chefe do Executivo argumentou que a soberania nacional deve refletir a garantia de direitos fundamentais. Para o presidente, a independência real manifesta-se na capacidade do Estado de oferecer saúde pública, educação gratuita e erradicar a fome e a pobreza, permitindo que o cidadão conquiste autonomia financeira e intelectual.

Atuação Internacional

No plano global, o discurso reforçou a posição brasileira na defesa do livre comércio e a liderança em questões ambientais. Lula apontou o país como referência em transição energética e no combate à emergência climática.

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Author`s name Petr Ermilin
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