Corrida tecnológica no Brasil ganha novos contornos: infraestrutura estrangeira mudará o mercado

Isenção fiscal para atrair data centers ao Brasil

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (1º), o Projeto de Lei (PL) 278/2026, que cria um regime tributário para estimular a instalação de data centers no país. O texto substitui a medida provisória do Regime Especial para Serviços de Data Center (Redata), expirada em fevereiro. Com a aprovação final do Congresso Nacional, a proposta segue para sanção presidencial.

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A medida prevê a zeragem de impostos federais na importação de componentes eletrônicos e de tecnologia da informação. O objetivo é reduzir os custos da infraestrutura física voltada ao processamento de dados, armazenamento em nuvem e operação de modelos de inteligência artificial.

Exigências ambientais e contrapartidas

Para acessar o benefício fiscal, as empresas devem cumprir critérios rigorosos de sustentabilidade e investimento:

Energia: Uso obrigatório de fontes limpas ou renováveis.

Uso obrigatório de fontes limpas ou renováveis. Água: Índice de Eficiência Hídrica para resfriamento de equipamentos igual ou inferior a 0,05 litro/kWh, com aferição anual.

Índice de Eficiência Hídrica para resfriamento de equipamentos igual ou inferior a 0,05 litro/kWh, com aferição anual. Investimento: Aplicação de 2% do valor dos produtos importados com isenção em projetos internos no Brasil.

Aplicação de 2% do valor dos produtos importados com isenção em projetos internos no Brasil. Mercado: Reserva de 10% da capacidade de serviço dos data centers para o mercado nacional.

Impacto financeiro: Segundo o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a isenção fiscal estimada é de R$ 5,2 bilhões para o ano corrente e de R$ 1 bilhão para cada um dos dois anos seguintes.

Questionamentos sobre soberania digital

Entidades da sociedade civil criticam a proposta, argumentando que a simples instalação de servidores em território nacional não garante a soberania digital do Brasil. Para esses grupos, a autonomia real exigiria o desenvolvimento de capacidades científicas e tecnológicas nacionais, além de governança de dados e proteção de recursos naturais.

As críticas também focam no impacto ecológico dos data centers, especialmente o alto consumo de água e energia elétrica demandados pelas bigtechs para processar sistemas de IA e nuvens de dados.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).