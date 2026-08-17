Vestígios de civilização Akiri revelam população milionária na Amazônia

Pesquisadores identificaram na Amazônia sudoeste vestígios da civilização Akiri, um assentamento antigo que pode ter abrigado entre 1,25 e 3 milhões de pessoas. O estudo, publicado na revista Nature, revisa as estimativas de densidade populacional da região e a escala da interferência humana nas florestas tropicais.

Photo: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утренний туман в тропическом лесу

Método e mapeamento LiDAR

A equipe utilizou a tecnologia LiDAR (escaneamento a laser aerotransportado), capaz de penetrar a cobertura vegetal para mapear o relevo do solo. Em uma área analisada de 4.500 km², foram detectadas estradas retas, centros cerimoniais e estruturas geométricas de terra (geoglifos).

Nessa amostra, foram registrados mais de 400 objetos monumentais preservados. Ao projetar esses dados para a área total estimada da civilização — cerca de 183 mil km² —, os autores estimam que possam ter existido mais de 20 mil centros cerimoniais. O maior complexo identificado possui 50 hectares.

Indicador Dados Estimados Período de ocupação 600 a.C. a 850 d.C. População estimada 1,25 a 3 milhões de pessoas Área total da civilização ~ 183.000 km²

Modificação do ecossistema

A população Akiri alterou a paisagem para garantir a produção de alimentos, queimando bosques de bambu para plantar milho, abóbora e mandioca, além de abrir caminhos para estradas e espaços públicos. Essa gestão seletiva resultou em um cenário antropogênico que persiste na flora atual.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, a seleção de espécies úteis e a supressão de outras mudaram a composição vegetal da região, tornando dominante árvores como a castanha-do-brasil e a palmeira-pêssego.

Essa evidência indica que o impacto humano no balanço de carbono da Amazônia foi significativamente maior do que se supunha anteriormente.

Limites da pesquisa e lacunas

Apesar da escala das descobertas, a organização social Akiri permanece desconhecida. A ausência de pedras na região impediu a construção de ruínas duradouras, limitando os vestígios aos geoglifos de terra. Não há registros sobre a língua falada ou a autodenominação desses grupos.

Outro ponto em aberto é a causa do declínio abrupto por volta do ano 850 d.C. Os pesquisadores ainda não determinaram se o colapso foi provocado por fatores internos ou mudanças ambientais, nem se houve relação com a queda da civilização Maia na América Central.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.