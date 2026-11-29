Seu cão não para de brincar? O problema não é energia, é a falta de um 'off' claro

Existe um momento específico em que a energia parece não ter fim. Você termina o passeio, o jogo, a corrida, e o cão está lá, de novo com a bola na boca, ou simplesmente observando você com uma intensidade que sugere: 'ainda não acabou'. É fácil interpretar isso como uma necessidade insaciável de movimento, mas, muitas vezes, a realidade é mais sutil. O problema não é que o cão precisa de mais; é que ele não sabe como parar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Собака потягивается

Na comunidade pet, há um consenso quase automático: se o cão é hiperativo, a solução é o esgotamento físico. Mais caminhada, mais parque, mais exercício. Na prática, essa abordagem costuma ter um efeito paradoxal. A exaustão pode levar a uma maior resistência física, mas a tensão neural só aumenta. A mente continua em alerta, e o corpo, mesmo cansado, permanece em um estado de excitação latente. O cão não relaxa porque nunca aprendeu o que é o silêncio ativo.

Existem fatores biológicos e estruturais que explicam essa dificuldade. Raças selecionadas para trabalho contínuo, como border collies, retrievers e spaniels, possuem uma predisposição genética para a concentração prolongada. Para elas, a prontidão é o estado default. Além disso, se o filhote cresceu em um ambiente onde o espaço aberto era sempre associado ao jogo, ou se cada pedido de atenção era recompensado com interação, a 'insistência' se torna uma estratégia de sobrevivência social. O cão aprende que o movimento constante garante recursos e afeto.

Mas relaxar não é sobre reprimir a energia; é sobre criar um ritual claro. A transição da atividade para a quietude precisa ser sinalizada com precisão.

O equilíbrio antes da calma

Antes de exigir repouso, é preciso garantir que as necessidades básicas foram atendidas de forma qualitativa. Uma caminhada curta e monótona no parque não substitui o cheiro intenso da rua, nem a resolução de um problema mental. O cão ativo precisa de estímulo intelectual: encontrar brinquedos escondidos, treinar comandos complexos, ou simplesmente ter tempo para farejar em profundidade. Quando o 'fome sensorial' é saciada, a urgência de agir diminui. Nesse ponto, a iniciativa retorna ao tutor. É o humano que decide que o jogo acabou, não o cão que decide que o jogo continua.

A química da mastigação

Um cão agitado se move como uma criança hiperestimulada: cada gesto é uma resposta ao último, criando um ciclo de retroalimentação positiva da ansiedade. Para quebrar esse ciclo, a mobilidade precisa ser suavemente limitada. Não é prisão, é contenção. Ajustar a guia perto de um espaço seguro e oferecer uma mastigação longa — uma janta congelada em um Kong, uma corda robusta ou uma almofada de lamber — muda a dinâmica fisiológica.

A mastigação e o lambedura têm um efeito direto no sistema nervoso. Elas reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, e promovem a liberação de endorfinas. É um calmante natural. Durante esse processo, o tutor deve manter uma postura de baixa reatividade. Falar, acariciar excessivamente ou demonstrar entusiasmo só reativa o estado de alerta. O objetivo é esperar que o cão, sozinho, encontre a posição horizontal. O silêncio do tutor é parte do exercício.

Reconhecendo o relaxamento real

Muitos tutores confundem a imobilidade com a calma. Um cão que está parado, mas com a cabeça erguida, os olhos fixos e o corpo rígido, está em estado de alerta, não de repouso. Isso é o que os especialistas chamam de 'falso relaxamento'. A verdadeira mudança de estado é visível na musculatura. Observe a transição: a postura de 'esfinge', com o peito apoiado, dá lugar ao lado. Quando a cabeça pesa e a focinho toca o chão, o corpo finalmente cede. É nesse momento, sutil e imperceptível para muitos, que o relaxamento acontece.

Para reforçar essa mudança, a recompensa deve ser discreta. Um pedaço de petisco, deixado silenciosamente entre as patas dianteiras, enquanto o cão está na posição de repouso, ensina que a quietude é recompensadora, sem a necessidade de interação verbal ou visual. O cão aprende que estar presente e calmo é suficiente.

Removendo os gatilhos da excitação

Se o cão continua a buscar interação, o ambiente pode estar conspirando contra o repouso. Brinquedos de arrasto, bolas vibrantes e objetos de jogo devem ser removidos do alcance durante os horários de descanso. Eles são gatilhos potentes que despertam o impulso de caça ou jogo. Se o cão insiste em brincar, a resposta mais eficaz é a indiferença total. Sem contato visual, sem palavras, sem movimento. A ausência de resposta ensina que a insistência não produz o resultado desejado. É uma disciplina gentil, baseada na ausência de reforço.

Quando o cão domina a arte de relaxar em casa, o próximo passo é expandir essa competência. Um banco em um parque silencioso, uma mesa em um café vazio. O objetivo é que o cão saiba que pode estar calmo em qualquer lugar, não apenas no seu território. Essa habilidade transforma a convivência: o cão se torna um companheiro presente, não um projeto de esgotamento. E o tutor descobre que a paz não vem do fim da energia, mas da capacidade de contê-la com graça.