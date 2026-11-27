Saúde canina em risco: por que cães não devem consumir alimentos formulados para gatos

É comum que cães demonstrem um interesse quase obsessivo pela tigela de ração do gato da casa. Embora a cena possa parecer inofensiva ou apenas uma curiosidade gastronômica, a repetição desse hábito pode comprometer a saúde do animal. O alerta vem de Vladimir Golubev, presidente da Federação Cinológica Russa, que detalha os riscos de permitir que cães integrem a dieta felina à sua rotina.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка и собака едят из разных мисок

Para a maioria dos tutores, o primeiro passo é distinguir o acidente do hábito. Se um cão ingere ração para gatos ocasionalmente, o risco é baixo; no máximo, pode ocorrer um leve desconforto gastrointestinal. No entanto, a preocupação veterinária surge quando o consumo se torna sistemático, transformando a ração inadequada em parte da dieta.

A disparidade nutricional entre espécies

A diferença fundamental reside nas necessidades biológicas distintas de cada espécie. Alimentos formulados para gatos são projetados para um metabolismo específico, resultando em composições que não coincidem com as demandas caninas. Dois pontos são centrais nessa divergência: a densidade calórica e a suplementação.

A ração felina possui concentrações significativamente mais altas de proteínas e gorduras. Para um cão, esse aporte é excessivo. Além disso, a dieta de gatos frequentemente inclui taurina em doses essenciais para eles, mas desnecessárias para o organismo canino, que processa esse aminoácido de forma diferente.

Impactos no organismo canino

Quando o sistema digestivo e metabólico do cão é submetido regularmente a doses elevadas de nutrientes não planejados para sua espécie, os órgãos internos começam a operar sob sobrecarga. Segundo Vladimir Golubev, essa ingestão crônica pode desencadear problemas progressivos:

O excesso calórico leva ao ganho de peso rápido, o que sobrecarrega as articulações e o sistema cardiovascular. Mais grave ainda é o risco de pancreatite, inflamação do pâncreas que pode ser desencadeada pelo excesso de gorduras. A longo prazo, o desequilíbrio nutricional impacta diretamente a eficiência funcional do fígado e dos rins.

"A comida de gato não deve ser usada como dieta regular para cães, mesmo que o animal aprecie o sabor", enfatiza o especialista.

A solução para quem divide o lar com ambas as espécies é o manejo ambiental. A estratégia mais eficaz é a separação física das zonas de alimentação, posicionando a tigela do gato em locais elevados ou inacessíveis ao cão. Essa medida simples evita a automedicação nutricional e previne complicações que exigiriam intervenções veterinárias complexas.