O gato não está sendo antipático: ele está exercendo o direito de escolher se quer participar da festa

Embora o movimento da cauda ou a posição das orelhas de um cão possam sugerir estados emocionais específicos, a comunicação felina opera por uma lógica mais sutil. Essa discrecia dificulta, para o tutor, a identificação imediata de desconforto ou sobrecarga sensorial, especialmente em contextos como festas, onde a rotina doméstica é drasticamente alterada. O foco não está em atribuir ao animal sentimentos complexos, mas em observar os recursos disponíveis e as escolhas comportamentais que ele faz para gerenciar seu ambiente. A especialista em veterinária Enio Sanmarti orienta que a base do bem-estar felino em situações de estresse reside na garantia de espaços de refúgio e no acesso ininterrupto a recursos essenciais. Quando a casa está cheia de novos cheiros, vozes altas e movimento constante, a necessidade de um ponto de segurança torna-se primária. Sanmarti sugere que o tutor reserve previamente um cômodo tranquilo, idealmente aquele onde o gato já demonstra preferência para permanecer.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кошка повалила новогоднюю елку

O gesto observado e a escolha do tutor

É comum que o tutor interprete o recolhimento do gato em uma caixa ou sob a cama como um sinal de teimosia ou rejeição aos convidados. A observação central, no entanto, aponta para uma função diferente: o gato está exercendo seu controle sobre o ambiente. Como destaca Sanmarti, gatos podem ser sociáveis, mas geralmente preferem decidir quando e como iniciar o contato. "Um gato não precisa estar à mesa para que o dia seja um sucesso para ele. Dormir tranquilamente em seu esconderijo favorito é um cenário perfeitamente normal e confortável", observa a especialista. Para sustentar essa autonomia, é fundamental que os recursos básicos sejam movidos para dentro dessa zona segura. Isso inclui tigelas com água fresca e ração habitual, a caixa de areia — que deve estar separada da área de alimentação -, arranhadores e a cama favorita. Ao fazer isso, o tutor elimina a necessidade de o animal navegar entre pernas de convidados e caixas de presente para satisfazer necessidades biológicas básicas, reduzindo a fricção entre a necessidade fisiológica e o estresse ambiental.

Controle visual e rotina estável

A capacidade de se esconder ou subir a pontos elevados é uma resposta comportamental chave diante de uma ameaça potencial. Da altura, o gato consegue monitorar a situação ao redor com menor exposição, o que devolve uma sensação de segurança. Não é necessário investir em mobiliário especializado; um arranhador estável, uma casa fechada ou até mesmo uma caixa de papelão com um cobertor podem funcionar como "toca" e ponto de observação simultaneamente. Além do espaço, a estabilidade do tempo é crucial. Festas frequentemente desregulam os horários humanos, mas a previsibilidade do ambiente alimentar e de interação é um dos métodos mais confiáveis para sinalizar ao gato que o mundo ao seu redor permanece coerente. Manter o horário de alimentação inalterado e reservar alguns minutos para uma interação calma ou jogo a sós ajuda a ancorar o animal na rotina, mesmo quando o som e o movimento no restante da casa são intensos.

Interação com visitantes e ferramentas auxiliares

Mesmo gatos amigáveis podem sentir-se encurralados se estranhos insistirem em oferecer atenção. A regra para os convidados é simples: permitir que o gato decida se quer contato. Perseguir, pegar o animal contra sua vontade ou retirá-lo de um esconderijo viola a escolha do animal e aumenta a tensão. Se o gato quiser interagir, ele se aproximará no seu próprio ritmo. Para gatos com predisposição à ansiedade, ferramentas auxiliares podem ser consideradas, mas com reservas. Difusores com feromônios sintéticos funcionam emitindo análogos artificiais das substâncias que os gatos usam para marcar territórios seguros. Contudo, Sanmarti alerta que esses dispositivos podem ser menos eficazes em ambientes muito ruidosos. Eles devem ser vistos apenas como um complemento ao espaço tranquilo e à rotina estável, não como uma solução isolada. Da mesma forma, ter brinquedos familiares e petiscos acessíveis na sala de refúgio permite que o animal foque em atividades positivas, desviando a atenção do barulho externo para uma ação concreta e controlável pelo próprio gato.