Seu gato é doméstico? Então as pulgas já encontraram o caminho

Muitos tutores acreditam que manter o gato exclusivamente dentro de casa elimina o risco de infestação por pulgas. Essa percepção, porém, não reflete a realidade registrada pela veterinária. Mesmo em ambientes fechados e higienizados, os parasitas encontram rotas de entrada, tornando a prevenção uma questão contínua e não apenas reativa.

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Como os parasitas acessam ambientes fechados

A presença de pulonas em um apartamento limpo geralmente está associada à mobilidade de ovos e larvas por vetores comuns. Os sapatos e as roupas dos moradores podem transportar estágios iniciais do ciclo de vida dos insetos através das solas e das barras das calças. Além disso, a infraestrutura do edifício oferece caminhos: frestas nos pisos, portas abertas e dutos de ventilação podem servir de passagem para insetos vindos de subsolos ou áreas comuns.

Para residentes em andares baixos, as janelas e os varandas representam vetores adicionais, especialmente se houver presença de aves que transportam parasitas para coberturas e áreas de ventilação. Outro fator relevante é a interação com outros animais; se um cão da família retorna do passeio com parasitas, ele pode transmiti-los ao gato através do contato próximo. Especialistas observam que a atividade desses insetos é mais intensa durante os meses de verão e outono, quando a combinação de calor e umidade favorece a reprodução.

Sinais observáveis de infestação

Cats são animais naturalmente limpos, e a frequência da higiene corporal faz parte do seu comportamento normal. No entanto, mudanças específicas na rotina indicam possível desconforto ou presença de ectoparasitas. O veterinário Alexander Kovtun destaca sinais que merecem atenção. O lamber excessivo e obsessivo, em que o animal dedica tempo desproporcional à limpeza, é um indicativo inicial. Se esse comportamento persiste, podem surgir falhas no pelo, particularmente na região do abdômen ou na base da cauda, resultando em áreas sem pelos.

O comportamento também muda: o gato pode demonstrar inquietação, andando de um lado para o outro sem conseguir se acalmar ou reagindo de forma súbita ao menor estímulo. A inspeção do pelo pode revelar pequenas partículas escuras, que são excrementos de pulgas, além de pequenas lesões na pele, especialmente na cabeça e nas orelhas. A identificação correta desses sinais permite distinguir entre um hábito de limpeza normal e uma reação a picadas ou irritação.

Mecanismo de ação dos protetores

Os métodos modernos de proteção incluem o uso de preparações baseadas em substâncias ativas como fluralaner ou selamectin. Essas soluções tópicas, aplicadas na base do pescoço, não entram no fluxo sanguíneo de forma sistêmica imediata. Em vez disso, o produto acumula-se nas glândulas sebáceas da pele e distribui-se uniformemente por toda a superfície corporal em até 24 horas, junto com a sebo natural.

A eficácia reside no contato direto: o parasita sofre paralisia ao tocar o pelo ou a pele tratada, mesmo antes de morder o animal. Como explica o cirurgião veterinário Alexander Kovtun, a morte do inseto ocorre por paralisia, mas é fundamental compreender que a proteção é contra novas infestações. O produto não elimina imediatamente a coceira causada pelas mordidas já realizadas, pois o processo inflamatório e alérgico no corpo do gato segue seu próprio curso.

Persistência da coceira após o tratamento

Se o animal continuar se comportando de forma agitada após a aplicação, várias razões podem ser consideradas. Primeiro, a textura oleosa da substância e o processo de aplicação podem causar estresse temporário ao gato. Segundo, a saliva das pulas é um forte alergênico; mesmo com a eliminação dos insetos, a reação alérgica pode persistir por até dois meses. Em casos intensos, médicos podem considerar o uso de preparações hormonais para controlar esse estado, sempre sob orientação profissional.

Um terceiro fator é a possibilidade de infecção secundária. Lesões causadas pelo coçar podem se tornar portais de entrada para bactérias, como o estafilococo, levando a inflamações cutâneas que exigem antibióticos e banhos com soluções antissépticas. Por fim, embora raro, pode ocorrer sensibilidade individual aos componentes da própria solução, manifestando-se como salivação excessiva, vômito ou tremores.

Riscos de ingestão e sinais de alerta

A aplicação correta é crucial para a segurança do animal. A solução deve ser aplicada estritamente na base do pescoço, na área entre a nuca e as omoplata, local onde o gato não consegue alcançar a língua. A ingestão acidental pode levar a distúrbios neurológicos ou intoxicação. Isso é particularmente perigoso se forem usados produtos não destinados a gatos, como sprays para roupas contendo piretroides, substâncias que são letais para felinos.

Embora a inquietação temporária após a aplicação seja comum e deva se resolver em poucas horas, certos sintomas exigem avaliação veterinária imediata. Esses incluem salivação abundante, vômito ou diarreia, tremores musculares ou apatia, recusa alimentar por mais de 24 horas e inchaço ou vermelhidão intensa no local da aplicação. Nesses casos, a automedicação é perigosa; o veterinário pode indicar tranquilizantes, mas a dosagem deve ser rigorosamente controlada para evitar riscos adicionais.

Protocolo de prevenção contínua

Para manter o ambiente seguro, os profissionais recomendam um regime de cuidado constante. Isso inclui a aplicação dos produtos preventivos a cada três a quatro semanas, sem pausas sazonais, ao longo de todo o ano. A higiene do lar também é fundamental: aspirar regularmente tapetes e lavar as caminhas do animal ajudam a remover ovos e larvas do ambiente.

É essencial utilizar apenas produtos veterinários certificados, seguindo estritamente as instruções de dosagem baseadas no peso do gato. Essa abordagem combina a proteção individual do animal com a redução da carga parasitária no ambiente, minimizando a necessidade de intervenções emergenciais e assegurando o bem-estar do felino dentro da casa.