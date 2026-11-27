Sua ração está reescrevendo as bactérias do seu gato: o que a ciência revela sobre o intestino felino

A escolha da dieta felina geralmente se resume à análise de rótulos, proteínas e vitaminas. No entanto, a ciência tem voltado a atenção para o microbioma intestinal — a vasta comunidade de bactérias no trato digestivo que regula desde o metabolismo até a resposta imunológica dos gatos.

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Para entender como a forma de processamento do alimento molda esse ecossistema, pesquisadores da Universidade da Flórida (EUA) monitoraram 15 gatos saudáveis, castrados e com idades entre dois e seis anos. Durante 42 dias, os animais foram submetidos a três regimes alimentares distintos, cada um por duas semanas: ração seca (Purina One), alimento úmido (Fancy Feast) e a dieta "fresca" (KatKin Cluck), que passa por um processo térmico mais suave.

A resposta bacteriana ao tipo de alimento

A análise do DNA bacteriano nas fezes dos gatos revelou que a "estratégia" nutricional altera a composição da flora intestinal de maneira significativa. A maior diversidade de espécies foi observada nos animais que consumiram alimento úmido, enquanto a ração seca apresentou a menor variedade microbiana.

Além da quantidade, a natureza das bactérias mudou. Enquanto a ração seca e o alimento úmido estimularam a presença de Prevotella, a dieta fresca favoreceu o crescimento de Bacteroides, Collinsella e Blautia. Essa mudança reflete-se diretamente na função metabólica: na dieta seca, as bactérias se especializaram na quebra de carboidratos; já na dieta fresca, o foco mudou para a síntese de lipídios e a quebra de aminoácidos.

O limite entre a mudança e a saúde

Embora as alterações sejam claras, os especialistas alertam que maior diversidade bacteriana não significa, automaticamente, melhor saúde. Não há evidências definitivas para classificar um desses regimes como superior aos outros.

Um ponto crucial é a composição dos ingredientes: a ração seca continha mais fibras e componentes vegetais, enquanto a dieta fresca era predominantemente de origem animal. Essa diferença de insumos, somada ao curto período de observação (14 dias por dieta) e ao tamanho reduzido da amostra, sugere cautela nas conclusões.

Para quem cuida de um gato, o dado mais relevante é que qualquer troca de dieta provoca uma reestruturação biológica profunda. Como o microbioma reage de forma distinta a cada processamento alimentar, a transição nutricional deve ser acompanhada por um veterinário, observando-se a adaptação individual do animal antes de consolidar a mudança.