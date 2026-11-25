Estudo compara impacto de rações secas, úmidas e frescas na microbiota intestinal de gatos

A alimentação de um gato vai além da saciedade e do brilho do pelo; ela molda o ecossistema invisível do intestino, onde bilhões de bactérias regulam o metabolismo e apoiam o sistema imunológico. Um estudo recente do University of Florida, nos Estados Unidos, examinou como diferentes métodos de processamento de alimentos — de ração seca a dietas frescas com tratamento térmico mínimo — alteram esse equilíbrio microbiano em felinos domésticos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошки едят корм

O experimento: três abordagens nutricionais

Para investigar esse impacto, pesquisadores selecionaram 15 gatos saudáveis, castrados, com idades entre dois e seis anos. Durante um período de 42 dias, cada animal foi exposto, em etapas distintas, a três tipos de dieta baseados em frango, mantendo a consistência da fonte proteica para isolar a variável do processamento:

A primeira etapa incluiu ração seca comercial (Purina One). A segunda utilizou alimento úmido enlatado (Fancy Feast). A terceira etapa apresentou um alimento fresco com tratamento térmico moderado (KatKin Cluck), categoria que tem ganhado espaço no mercado por sua proximidade com dietas caseiras, mas com controle industrial.

Cada fase durou duas semanas. Após cada período, os cientistas coletaram amostras de fezes para analisar o DNA bacteriano, buscando identificar a diversidade de espécies e as funções metabólicas exercidas pelos microrganismos presentes.

O que a análise revelou

Os resultados, publicados na revista Frontiers in Microbiology, confirmaram que o tipo de alimento modifica a composição da microbiota intestinal. Ao utilizarem métricas estatísticas específicas, os pesquisadores identificaram padrões distintos para cada dieta. O alimento úmido apresentou o maior índice de riqueza de espécies (medido pelo índice Chao1), indicando a maior variedade de tipos bacterianos. Por outro lado, os gatos alimentados com ração seca exibiram os menores indicadores de diversidade geral.

As proporções bacterianas também variaram. A dieta fresca favoreceu o crescimento de bactérias dos gêneros Bacteroides e Blautia, enquanto as dietas seca e úmida foram associadas a uma maior presença do gênero Prevotella. Além da composição, houve mudanças funcionais: a microbiota dos gatos na dieta seca mostrou maior atividade na quebra de carboidratos complexos, ao passo que a dieta fresca estava ligada a uma maior capacidade de processar aminoácidos e sintetizar lipídios.

Limites da interpretação

Apesar das diferenças numéricas claras, os autores e especialistas em medicina veterinária enfatizam a cautela necessária ao interpretar esses dados. Uma diversidade bacteriana mais alta não equivale automaticamente a um estado de saúde superior no indivíduo. O estudo não demonstra que uma dessas opções seja objetivamente 'melhor' para todos os gatos, pois a relação entre microbioma e bem-estar clínico é complexa e multifatorial.

Um ponto crucial para a avaliação é que os alimentos testados diferiam não apenas pelo método de preparo, mas também pela composição de ingredientes. A ração seca continha maior proporção de componentes vegetais e fibras, características praticamente ausentes no alimento fresco. Dessa forma, foi impossível isolar completamente o efeito do processamento térmico do impacto dos próprios ingredientes no resultado final. Essa distinção é vital para quem avalia a dieta em casa: o que parece ser apenas uma mudança de textura ou tipo de pote envolve, na verdade, uma reestruturação química e biológica completa do ambiente intestinal.

A decisão do tutor

O estudo reforça que qualquer alteração na tigela do gato é um evento biológico significativo, e não apenas uma troca de sabor. Contudo, a escolha entre ração industrial, úmida ou dietas frescas deve basear-se nas particularidades individuais do animal — como idade, condição clínica e preferências — e na orientação do veterinário assistente, não exclusivamente em índices de diversidade microbiana.

É relevante notar que a pesquisa contou com financiamento de um fabricante de alimentos frescos, embora os autores tenham declarado que o patrocinador não influenciou a interpretação dos dados científicos. Para o tutor, a lição principal é observar a resposta individual do gato a cada mudança alimentar, mantendo em mente que o equilíbrio intestinal é dinâmico e sensível a múltiplas variáveis nutricionais.