Por que gatos tricolores são quase sempre fêmeas: a genética do cromossomo X

A presença de gatos tricolores é um fenômeno que desperta curiosidade e, em diversas culturas, é associada à sorte. No entanto, a observação cotidiana revela um padrão biológico rigoroso: a imensa maioria desses animais é do sexo feminino. Essa característica não é fruto do acaso, mas de um mecanismo genético preciso ligado à determinação do sexo.

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A distinção entre o calicó e o casco

Antes de analisar a genética, é fundamental diferenciar as nomenclaturas. Embora semelhantes, especialistas distinguem o padrão calicó do padrão casco (ou tortoiseshell). No calicó, a cor predominante é o branco, que serve de fundo para manchas distintas de laranja e preto. Já no padrão casco, predominam o preto (ou cinza/azul escuro) e o laranja, com a cor branca ausente ou reduzida ao mínimo.

Ambas as variações não definem uma raça específica, mas são manifestações genéticas aleatórias que ocorrem em diversos tipos de felinos. Embora se especule que a origem desses padrões remonte ao Antigo Egito, acompanhando a história da domesticação dos gatos, não existe um centro geográfico ou histórico único para a formação dessas manchas.

A mecânica dos cromossomos X

A chave para entender por que a cor depende do sexo reside nos cromossomos X. Nos gatos, as fêmeas possuem dois cromossomos X (XX), enquanto os machos possuem um X e um Y (XY). Os genes responsáveis pelas cores laranja e preto estão localizados justamente no cromossomo X.

Para que um gato seja tricolor, ele precisa de dois genes de cores diferentes competindo entre si. Isso exige a presença de dois cromossomos X, cada um carregando uma variante de cor. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre um processo chamado inativação do cromossomo X: em cada célula, um dos dois X é "desligado" aleatoriamente. Esse evento caótico é o que cria o mosaico de manchas na pelagem.

Como o macho possui apenas um cromossomo X, ele é biologicamente limitado a expressar apenas uma dessas cores — ou será laranja, ou será preto (embora manchas brancas possam aparecer, pois são controladas por outros genes independentes).

Anomalias e a impossibilidade da cópia

Existem exceções, porém raras. Gatos machos tricolores podem nascer devido a uma anomalia genética conhecida como síndrome XXY, onde o animal possui um cromossomo X extra. Esse evento ocorre em aproximadamente um a cada 3.000 machos.

A presença desse cromossomo adicional geralmente resulta em esterilidade. A probabilidade de um gato macho tricolor ser fértil é ínfima, ocorrendo em cerca de um a cada 10.000 casos. Mesmo quando conseguem procriar, a raridade do padrão não é transmitida hereditariamente aos filhotes.

Essa aleatoriedade é tão profunda que torna impossível a replicação do padrão por meio da clonagem. Pesquisas demonstram que, como o desenho das manchas depende do momento e do local exato da inativação do cromossomo X no embrião, cada indivíduo terá um padrão único. Mesmo um clone genético teria uma distribuição de cores completamente diferente da original.