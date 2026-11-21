Cão de luxo ou armadilha: maltipoo exige grooming diário e atenção constante

Maltipoo é um dos nomes mais frequentes nas conversas sobre cães recentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma raça reconhecida oficialmente. O termo descreve um híbrido planejado, resultado do cruzamento entre o maltês e o poodle toy. A popularidade desses animais cresceu significativamente, transformando-os em símbolos de status, embora por trás da aparência foça de "ursinho de pelúcia” existam particularidades de cuidado que precisam ser compreendidas antes da aquisição.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мальтипу на траве

A origem desses cruzamentos remonta, segundo relatos do setor, à década de 1980 na Grã-Bretanha, com o objetivo de desenvolver um companheiro com baixa tendência a causar alergias. O impulso definitivo veio nos anos 2000, quando a presença desses cães entre celebridades de Hollywood consolidou sua imagem exclusiva. Vale destacar que organizações cinológicas principais, como a FCI ou a RKF, não reconhecem o maltipoo como raça. Isso significa que não existe um padrão único de aparência. Os criadores classificam os cães por gerações: o F1 é o cruzamento direto entre maltês e poodle (50/50), considerado a variante mais estável; o F1b é o resultado do cruzamento do F1 de volta com o poodle, frequentemente exibindo cachos mais marcantes; e as gerações F2 e F3, originadas de dois maltipuos, apresentam traços visuais menos previsíveis.

Em termos físicos, são animais compactos, com altura entre 20 e 35 cm e peso médio de 2,5 a 6 kg. Existem variações miniatura, conhecidas como "teacup”, que podem pesar até 1,5 kg, mas especialistas alertam para os riscos à saúde associados a tamanhos extremos. A principal característica é a pelagem, que pode ser lisa, ondulada ou ondulada. Graças à herança do poodle, esses cães quase não perdem pelos, o que os torna adequados para pessoas com alergia leve, embora o termo "hipoalergênico” deva ser usado com cautela.

Do ponto de vista comportamental, o maltipoo é um companheiro clássico. Combina a inteligência do poodle com a doçura do maltês. Eles formam um vínculo muito forte com o tutor e podem desenvolver ansiedade de separação se deixados sozinhos por longos períodos. Convivem bem com outros animais de estimação, porém, devido à sua fragilidade física, não são recomendados para famílias com crianças muito pequenas, que podem inadvertidamente machucá-los.

O cuidado com esses cães exige tempo e investimento financeiro, especialmente na área de tosa e grooming. A pelagem precisa ser escovada diariamente para evitar a formação de nós, e a tosa deve ocorrer a cada um mês e meio. A higiene é um ponto crítico: raças pequenas são propensas ao acúmulo de tártaro e problemas nas gengivas, tornando a escovação dos dentes obrigatória. Além disso, o cuidado regular com os olhos é necessário devido à tendência a lacrimejamento excessivo. Na alimentação, especialistas alertam para o sistema digestivo sensível e a predisposição a alergias. A dieta deve ser rigorosamente balanceada, evitando-se o excesso de peso. Do ponto de vista da saúde, há uma predisposição a condições como luxação da patela e colapso traqueal.

É importante distinguir o maltipoo do poodle. Embora haja semelhanças visuais, são animais diferentes. O poodle é uma raça reconhecida com traços de personalidade e aptidões previsíveis. O maltipoo, por sua vez, é um pet doméstico focado no contato constante, cuja aparência pode surpreender conforme o animal amadurece.

Como não há linhagens oficiais da RKF, o documento principal na compra é a carteira veterinária e o contrato. Os preços para 2026 variam amplamente: a faixa econômica, de 30 a 65 mil rublos, apresenta maior risco de problemas de saúde; o segmento médio, de 85 a 150 mil rublos, é oferecido por criadores confiáveis; e a linha premium, de 200 a 500 mil rublos, cobre cores raras e aparência "de boneca”. Ao escolher um filhote, recomenda-se avaliar a reputação da canil e conhecer os pais da ninhada para ter uma ideia melhor do desenvolvimento futuro. Com os cuidados adequados, o maltipoo pode acompanhar o tutor por muito tempo, com uma expectativa de vida média de 12 a 15 anos.