Agressividade incomum entre serpentes: animal que ataca sem provocação e domina estatísticas de acidentes

A aparência da serpente marinha Enhydrina schistosa, popularmente conhecida como a serpente-de-nariz, pode parecer quase cômica para quem a observa superficialmente. Sua face peculiar, que foge aos padrões típicos dos répteis, mascara a realidade de um dos predadores mais letais dos oceanos, sendo a espécie responsável pela maioria dos casos fatais envolvendo serpentes marinhas e seres humanos.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энгидрина в воде

A perigosidade da Enhydrina schistosa não reside apenas na toxicidade de seu veneno, mas na interação direta com o habitat humano. Com uma distribuição geográfica ampla, que se estende do Golfo Pérsico até a costa norte da Austrália, abrangendo vastas áreas dos oceanos Índico e Pacífico, a espécie ocupa nichos específicos. Diferente de outras serpentes oceânicas, ela prefere águas rasas, frequentando estuários de rios, lagoas e baías costeiras — locais que coincidem com praias populares em destinos como as Maldivas e a Tailândia.

Essa escolha de habitat, somada à sua coloração cinza-azulada, torna o animal quase invisível em águas turvas ou agitadas. Com aproximadamente 90 centímetros de comprimento, a serpente se confunde com o ambiente, aumentando as chances de encontros acidentais com banhistas e mergulhadores.

A mecânica da letalidade

Pertencente à família Elapidae, a Enhydrina schistosa é parente próxima de cobras terrestres como as mambas e as najas. Embora existam serpentes marinhas com venenos mais concentrados, como a serpente de Dubois ou o taipan marinho, a E. schistosa lidera as estatísticas de mortalidade, respondendo por cerca de 50% de todas as picadas de serpentes marinhas registradas.

A letalidade desse animal é explicada por três fatores convergentes:

Primeiramente, a potência química. Uma dose de apenas 1,5 mg de seu veneno é suficiente para ser fatal a um ser humano. No entanto, em uma única picada, a serpente pode injetar entre 7,5 mg e 9 mg de toxina, uma quantidade que, teoricamente, poderia matar várias pessoas. O veneno ataca severamente o sistema nervoso e a musculatura, resultando em paralisia rápida e dor intensa.

Em segundo lugar, o comportamento. Diferente de outras espécies que tendem a evitar o contato humano, a Enhydrina schistosa apresenta níveis mais elevados de agressividade, podendo atacar para defender seu território mesmo sem provocação direta.

Por fim, a frequência de contato. A espécie é comum em redes de pesca; pesquisas indicam que quase metade dos pescadores nas regiões de ocorrência da serpente relatam encontros frequentes com o animal ao manusearem as capturas, o que eleva drasticamente o risco de acidentes.

Adaptações ao ambiente marinho

A eficiência da serpente como predadora é sustentada por capacidades biológicas notáveis. Ela consegue reter a respiração por até cinco horas, permitindo patrulhas prolongadas no fundo do mar em busca de peixes bentônicos, como bagres e peixes-balão.

A adaptação ao meio aquático é total, estendendo-se inclusive à reprodução. A espécie é ovovivípara: os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, e os filhotes nascem já formados e independentes. Cada ninhada costuma ter cerca de 10 indivíduos, que nadam imediatamente para áreas seguras para evitar a competição com adultos e a predação.

A letalidade da Enhydrina schistosa é exacerbada pela dificuldade de acesso a antídotos em áreas remotas ou praias isoladas. Diante de um exemplar com a característica face "narizuda" e corpo cinza, a recomendação é a retirada imediata e calma da água, evitando qualquer tentativa de interação ou registro fotográfico.