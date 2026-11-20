Pesquisa mostra que 47% dos gatos respondem à valeriana em experimento controlado

Para muitos donos de gatos, a cena é familiar: um animal tranquilo que, ao encontrar um frasco de valeriana, parece entrar em um estado de agitação súbita. O bicho rola pelo chão, esfrega a face contra objetos e insiste em alcançar a fonte do aroma. Embora aos olhos humanos isso pareça uma brincadeira ou uma estranha embriaguez, há uma base biológica complexa por trás dessa reação, objeto de estudos científicos ativos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кот и кошачья мята

A atração química tem origem em um coquetel de compostos voláteis. Durante muito tempo, a ciência apontou o actinidina — uma substância natural do grupo dos iridoídeos — como o principal responsável pela euforia felina. Essa molécula também está presente em outras plantas que despertam interesse nos felinos. Em 2017, um estudo conduzido por Sebastian Bolom confirmou o alto teor de actinidina nas raízes da valeriana. Contudo, experimentos mais recentes, de 2022, revelaram que a actinidina pura não interessa a todos os gatos. A hipótese atual sugere que a reação intensa não provém de uma única substância, mas da combinação única de vários compostos voláteis, percebidos pelos receptores olfativos do animal.

Contrariando o mito de que nenhum gato resiste à valeriana, os dados estatísticos indicam o contrário. Em um experimento com 100 gatos domésticos, menos da metade dos animais reagiu às raízes de valeriana: apenas 47% mostraram interesse. A hortelã felina cativou 68% dos participantes, enquanto a planta favorita foi o matatabi (Acmella oleracea), que despertou a atenção de 79% dos gatos.

A sensibilidade é individual e não segue padrões rígidos. Alguns gatos indiferentes à hortelã comum demonstram grande interesse pela valeriana, e vice-versa. Os pesquisadores também não encontraram evidências de que o sexo do animal influencie a intensidade da reação; machos e fêmeas respondem de forma semelhante. É crucial distinguir o gesto observado da interpretação humana: a agitação é uma resposta fisiológica específica a um estímulo químico natural, não uma demonstração de culpa, teimosia ou intenção consciente de buscar prazer de forma antissocial.

Do ponto de vista fisiológico, o contato com essas substâncias eleva os níveis de beta-endorfina no sangue. Isso ativa o sistema opiáceo interno, resultando em um estado de euforia. É importante compreender que não se trata de uma embriaguez alcoólica transitória, mas de uma interação neurológica com irritantes químicos da natureza.

A segurança é uma preocupação central para os tutores. Existe uma distinção crítica entre a matéria vegetal natural (raiz seca) e os medicamentos de farmácia destinados a humanos. É categoricamente perigoso usar tinturas alcoólicas de valeriana para gatos. O etanol é altamente tóxico para esses animais, podendo causar vomito intenso, perda de coordenação motora e depressão do sistema nervoso central. Da mesma forma, as cápsulas contêm aditivos, corantes e excipientes que podem provocar alergias ou distúrbios digestivos, além de ser praticamente impossível calcular uma dosagem segura em casa.

Se o seu gato pertence ao grupo dos 47% que apreciam a valeriana, a forma mais segura de aproveitar essa afinidade são brinquedos específicos preenchidos com raiz seca triturada. O aroma estimula o jogo, mas é necessário monitorar a integridade do brinquedo para evitar que o recheio seja ingerido, o que também é indesejável. Por fim, especialistas desaconselham o uso de valeriana como calmante antes de situações estressantes, como viagens ou visitas ao veterinário. O efeito esperado pode ser o oposto: uma agitação extrema que agrava o estresse do animal. Para questões de ansiedade ou comportamento, a consulta a um veterinário é o caminho correto para o uso de medicações específicas para animais.