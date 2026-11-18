Inverno fatal para répteis e anfíbios: estratégias extremas para evitar o congelamento biológico

Para animais ectotérmicos, cuja temperatura corporal é ditada pelo ambiente, a chegada do inverno não é apenas uma mudança de estação, mas um desafio fisiológico crítico. Diferente dos mamíferos, répteis e anfíbios não conseguem gerar calor interno, o que os obriga a adotar estratégias de sobrevivência rigorosas para evitar a morte por congelamento ou exaustão metabólica.

Photo: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены Замерзшая местность с ледяными углублениями

Estratégias de sobrevivência dos anfíbios

A escolha do refúgio para a hibernação dos anfíbios varia drasticamente conforme o hábito de cada espécie, dividindo-se essencialmente em três abordagens biológicas:

A primeira é a hibernação subaquática, utilizada por sapos e certas espécies de tritões. Ao buscarem as profundezas de corpos d'água, onde a temperatura tende a se estabilizar em torno de 4 °C, esses animais entram em estado de anabiose. Nesse processo, o metabolismo é reduzido em duas ou três vezes, permitindo que sobrevivam consumindo as reservas de gordura acumuladas durante o verão. O risco inerente a essa estratégia é a exposição prolongada a predadores.

Já os sapos terrestres optam por abrigos como troncos em decomposição ou tocas de roedores. Nesses casos, a sobrevivência depende fundamentalmente da camada de neve; o manto nival atua como um isolante térmico natural, impedindo que os animais sejam atingidos por temperaturas letais do ar externo.

Há, porém, casos extremos de resiliência biológica. A rã-da-floresta do Alasca e a salamandra siberiana demonstram a capacidade de suportar o congelamento. Enquanto a rã consegue sobreviver mesmo com grande parte do seu corpo transformada em gelo, a salamandra siberiana é capaz de permanecer em estado de crioconservação no permafrost por décadas, mantendo sua viabilidade biológica.

O refúgio dos répteis e o caso dos jacarés

Répteis, como serpentes e lagartos, seguem a lógica da busca por microclimas estáveis. Eles procuram refúgios profundos onde as temperaturas não atinjam níveis extremos. Embora a maioria prefira o isolamento, algumas espécies podem se reunir em grupos compostos por centenas de indivíduos em um único abrigo para conservar calor.

Um fenômeno visualmente impactante ocorre com os jacarés, cujos focinhos são frequentemente vistos emergindo de águas congeladas. Essa imagem, porém, não indica uma adaptação ao frio intenso, mas sim uma medida de sobrevivência emergencial. Quando a água atinge 5 °C, o metabolismo do animal desacelera significativamente, mas a necessidade de oxigênio persiste. Manter as narinas acima da camada de gelo é a única forma de continuar respirando durante a dormência.

Essa tática é limitada a congelamentos breves, o que explica por que a distribuição geográfica dos jacarés está restrita aos estados do sul dos EUA, onde o clima é moderadamente mais ameno. Em última análise, a sobrevivência desses animais não ocorre por meio de um combate ao frio, mas pela utilização inteligente das condições ambientais — seja via isolamento térmico, profundidade hídrica ou a suspensão quase total dos processos internos.