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Gatos usam alternância de olhar para conectar tutores ao recipiente com comida

Animais

Muitos tutores de gatos têm a sensação de que seus pets se tornam subitamente mais "comunicativos" quando desejam algo específico. Um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e publicado na revista Animal Behaviour indica que essa percepção não é meramente subjetiva: o miado é utilizado como uma ferramenta de comunicação direcionada especificamente aos seres humanos.

Кошка жалобно мяукает
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка жалобно мяукает

Para investigar como a presença humana altera o comportamento felino, os cientistas monitoraram 38 gatos em um cenário controlado. O desafio consistia em obter um petisco colocado dentro de um recipiente fechado, impossível de ser aberto pelo animal sozinho. A observação foi dividida em duas situações: momentos em que o gato estava a sós com o recipiente e momentos em que o tutor estava presente.

Os dados revelam uma disparidade significativa na emissão de sons. Quando estavam sozinhos, os gatos raramente vocalizaram, registrando apenas 20 miados no total. Já na presença dos donos, esse número saltou para 86. Em termos de intensidade comportamental, os pesquisadores observaram que os gatos vocalizam 16 vezes mais quando há um humano por perto.

O gesto e o foco da atenção

Além da frequência sonora, o estudo detalhou a natureza da interação. Em 56% dos casos, os gatos miaram enquanto olhavam diretamente para o rosto do tutor. Um detalhe relevante foi a utilização da alternância de olhar: os animais olhavam para a pessoa e, em seguida, para o recipiente com a comida, estabelecendo uma conexão visual entre o problema e quem poderia resolvê-lo.

A mudança de estratégia foi notada assim que os tutores deixavam o recinto. Em vez de persistirem nos miados para "pedir ajuda" ao vazio, os gatos tendiam a ficar imóveis, observando fixamente a porta à espera do retorno do humano.

Esses resultados sugerem que os gatos demonstram uma adaptabilidade social notável. Eles parecem compreender que o miado é um sinal eficaz apenas quando há um parceiro social capaz de intervir na situação, como abrir um pote de ração.

Embora a eficiência do comportamento possa parecer "astúcia" ou manipulação consciente, os especialistas sugerem que se trata, na verdade, de um aprendizado reforçado pelo processo de domesticação. Os gatos desenvolveram a habilidade de usar sons específicos para capturar a atenção humana, identificando esse como o caminho mais curto para alcançar seu objetivo. Para o tutor, o miado não é apenas um som, mas uma tentativa deliberada de iniciar um diálogo funcional.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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