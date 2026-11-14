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Egito enfrenta relatos anuais de ataques de tubarões no litoral do Mar Vermelho

Animais

O turismo no Egito enfrenta, a cada ano, relatos de ataques de tubarões ao longo das costa do Mar Vermelho. Diferentemente de destinos como Tailândia, Índia ou Maldivas, onde incidentes desse tipo são raros, a região egípcia registra uma aproximação anômala dos predadores em águas rasas. Pesquisadores e ecólogos apontam uma combinação de fatores biológicos, climáticos e antrópicos que explicam essa dinâmica específica.

Белая акула в океане
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Белая акула в океане

Escala da pressão alimentar

Evolutivamente, os tubarões não são adaptados para prear humanos. Contudo, a alteração nas condições de sobrevivência força mudanças de comportamento. O principal motor dessas mudanças no Mar Vermelho é a redução crítica da base alimentar. A pesca industrial, frequentemente desregulada, remove as presas naturais dos predadores. Diante da escassez de alimento, os animais são forçados a buscar recursos em zonas atípicas, como o shallows costeiro, onde qualquer objeto em movimento pode ser interpretado erroneamente como presa ou oportunidade de alimentação.

Modificações térmicas e distribuição

O aquecimento global incide diretamente na hidrologia da região. O aumento da temperatura da água cria condições propícias para a presença de espécies originárias do Oceano Índico, que anteriormente encontravam no Mar Vermelho um ambiente menos favorável. Com o aquecimento, as áreas de habitat dos predadores se expandem. As águas costeiras, que aquecem mais rapidamente, tornam-se zonas de alta atividade. Muitos picos de incidência de ataques coincidem com flutuações sazonais de temperatura que favorecem a presença dos animais próximo à linha de costa.

Intervenção humana e atração acidental

A atividade humana no Mar Vermelho contribui diretamente para a aproximação dos tubarões aos locais de recreação. Há um vínculo documentado entre o trânsito de embarcações e a ocorrência de ataques. Durante o transporte de animais vivos, especialmente em períodos de festas religiosas, carcaças de animais mortos são frequentemente descartadas ao mar. Os tubarões, dotados de um olfato apurado, seguem o rastro de sangue ou matéria orgânica até a costa. Além disso, apesar das proibições, o descarte de resíduos orgânicos por embarcações é comum, muitas vezes devido a falhas nas câmaras frigoríficas sob condições de calor extremo. A prática de turistas alimentarem peixes de píeres ou descartarem restos de comida também cria um condicionamento comportamental: a associação de presença humana com disponibilidade de alimento.

Fatores geográficos e estruturais

A geografia e a hidrologia do Mar Vermelho oferecem condições específicas para o comportamento predatório. Sendo um dos mares mais quentes e salinos do mundo, a região atende às necessidades metabólicas de grandes espécies de tubarões. A topografia do fundo marinho desempenha um papel crucial. Diferente das praias de areia com declive suave de outros destinos, a costa egípcia é marcada por recifes de coral e desníveis abruptos, formando cânions submarinos. Essa estrutura complexa permite que os predadores se aproximem das águas rasas com dificuldade de detecção por parte dos banhistas, utilizando os recifes como pontos estratégicos para emboscadas.

A intersecção entre a paisagem natural, as variações climáticas e a gestão inadequada dos resíduos marinhos cria um ambiente onde o comportamento dos tubarões se torna mais imprevisível e próximo das áreas de lazer humano.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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