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Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes

Animais

Para o jardineiro comum, a presença de um toupeira no quintal costuma ser sinônimo de prejuízo. A reputação da espécie, frequentemente tratada como a principal praga dos canteiros, baseia-se na visão de que ela é responsável por danificar raízes e destruir a colheita de legumes de raiz. No entanto, uma análise mais rigorosa da biologia do animal revela um quadro distinto: a toupeira atua, na prática, como um aliado ecológico que oferece serviços essenciais ao solo, sem custo algum para o proprietário.

крот роет землю
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O mito mais persistente é o de que a toupeira se alimenta das colheitas. Biologicamente, essa premissa é insustentável. O animal pertence à ordem dos insetívoros, semelhante aos ouriços. Sua estrutura dentária e mandibular é especializada para capturar presas com cobertura quitinosa ou carnes macias, como minhocas, e não para mastigar a celulose rígida das plantas. Quando legumes como cenouras, beterrabas ou batatas são encontrados roídos, o verdadeiro culpado são os roedores, como camundongos e ratos, que aproveitam a rede de túneis construída pela toupeira para acessar o alimento. A toupeira é, portanto, apenas a engenheira que abre os caminhos, não a consumidora do produto.

Metabolismo extremo e a lógica dos túneis

A arquitetura subterrânea extensa da toupeira não é um ato de vandalismo, mas uma consequência direta de seu metabolismo acelerado. A vida subterrânea e a constante necessidade de escavação demandam gastos energéticos colossais. Para sobreviver, a toupeira consome diariamente uma quantidade de comida igual ou até 1,5 vezes o seu próprio peso corporal. Um período de jejum superior a 14 ou 16 horas é letal para o animal.

Essa necessidade alimentar impulsiona a expansão contínua da rede de galerias. Os túneis principais, situados perto da superfície, funcionam como armadilhas naturais: minhocas e larvas caem acidentalmente nas passagens, e a toupeira faz apenas o patrulhamento periódico da área. Assim, a complexidade da infraestrutura subterrânea é medida direta da pressão fisiológica pela sobrevivência.

Sanitização do solo e controle de pragas

O papel da toupeira como sanitarista do solo é uma de suas contribuições mais significativas para a agricultura. Ela controla populações de insetos que são verdadeiras ameaças às colheitas, atuando onde a química pode ser ineficaz ou indesejada. A dieta da toupeira inclui:

  • Larvas de besouro-de-maio (ou cruschi): larvas brancas e espessas que roem as raízes de morangos e mudas jovens.
  • Fios de ferro (larvas do besouro-estrelado): insetos que perfuram as batatas.
  • Escaravelho-das-talhas (ou medvedka): uma das pragas mais perigosas para o jardim, contra a qual a toupeira é mais eficaz do que muitos pesticidas.

Um único indivíduo pode eliminar milhares desses insetos nocivos ao longo da temporada, purificando o solo sem a introdução de resíduos tóxicos ou o esgotamento químico da terra.

Engenharia do solo: Aeração e fertilização

As pilhas de terra, conhecidas como topeiros ou montículos, são frequentemente vistas como um incômodo estético. Em termos agronômicos, porém, representam um benefício duplo. Primeiro, a rede de túneis atua como um sistema de drenagem e aeração natural. Ela permite que o oxigênio penetre nas camadas mais profundas do solo e que o excesso de água após chuvas intensas seja drenado, prevenindo a encharcamento e a compactação.

Segundo, a terra exposta nesses montículos é composta por material retirado das profundidades, que foi estruturado e aerado pelas patas da toupeira. Esse substrato geralmente contém pouca matéria orgânica de superfície, reduzindo a presença de sementes de ervas daninhas e larvas de pragas. Para muitos jardineiros experientes, esse tipo de solo fofinho é ideal para o desenvolvimento de mudas.

Comportamento social e características físicas

A toupeira é uma espécie estritamente solitária. Em um terreno padrão de seis arcos (cerca de 600 metros quadrados), normalmente vive apenas um indivíduo. O encontro de dois animais resulta inevitavelmente em conflito. Portanto, a ideia de uma "invasão" em massa é um mito. Se um habitante é removido, outro pode eventualmente ocupar o território, atraído pela qualidade do solo, mas não haverá uma horda organizada.

A adaptação física do animal é igualmente notável. Seu pelo cresce verticalmente, o que permite movimentos fluidos para frente e para trás em túneis estreitos sem que a pelagem se emaranhe. Devido ao atrito constante com a terra, o pelo desgasta-se rapidamente, exigindo uma muda 3 a 4 vezes ao ano para manter a pelagem limpa e funcional.

A presença da toupeira é, em última análise, um indicador de que o solo é saudável e rico em vida. Se a estética do gramado for priorizada sobre a saúde ecológica do terreno, métodos de repulsão não letais, baseados na sensibilidade do animal a vibrações (como o uso de cortadores de grama) ou ultrassons, podem ser utilizados. Contudo, eliminar a toupeira significa abdicar de um controle biológico natural eficaz contra pragas mais difíceis de manejar, como o escaravelho-das-talhas e os fios de ferro.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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