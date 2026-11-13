Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

A escolha de um gato de estimação envolve não apenas a afinidade estética, mas a compreensão de fatores que influenciam a longevidade do animal. Veterinários do território russo analisaram dados sobre a expectativa de vida felina para identificar raças com maior potencial genético de longevidade, ressaltando que a saúde a longo prazo é o resultado da interação entre genética e manejo ambiental.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошки разных расцветок

Existe um senso comum de que gatos sem raça definida (SRD) seriam inerentemente mais resistentes devido à diversidade genética. No entanto, evidências científicas sugerem que essa diferença é mínima ou inexistente. Um estudo abrangente realizado nos Estados Unidos, com uma amostra de mais de dois milhões de gatos, indicou que animais de raça viveram, em média, 11,5 anos, enquanto os sem raça definida viveram cerca de 11,1 anos.

Especialistas britânicos ponderam que a variável determinante não é a pureza do sangue, mas o ambiente. Gatos que têm acesso livre à rua estão expostos a riscos significativamente maiores, como traumas, infecções e parasitas, o que reduz drasticamente a expectativa de vida em comparação aos animais mantidos estritamente em ambiente domiciliar, com alimentação balanceada e acompanhamento preventivo.

Raças com potencial de longevidade e cuidados específicos

Algumas raças se destacam por uma estabilidade biológica que, sob cuidados adequados, permite que ultrapassem a média de vida felina:

Balinesa: Considerada uma das raças mais longevas, podendo viver entre 18 e 22 anos. A recomendação para futuros tutores é a verificação de testes genéticos dos pais para descartar patologias cardíacas e visuais.

Bombaim e Siamês: Ambas as raças apresentam potencial de vida até 20 anos. No caso dos Bombaim, a seleção rigorosa de criadores é a chave para evitar doenças hereditárias. Já os Siamenses, embora naturalmente esbeltos, exigem atenção redobrada à saúde renal e à higiene oral.

Russa Azul e Britânica de Pelo Curto: Ambas podem atingir entre 15 e 20 anos. A Russa Azul é notável por um sistema imunológico robusto. Já a Britânica, devido ao temperamento fleumático, requer estímulos à atividade física para evitar sobrecarga cardíaca e problemas articulares.

Burmês e Birmanesa: A Burmês vive em média 14 anos, embora existam casos que superam os 20, exigindo controle rigoroso do apetite para evitar a obesidade. A Birmanesa tem média de 16 anos e demanda prioritariamente uma dieta de alta qualidade.

Fatores determinantes além da genética

A genética funciona como uma base, mas não é o único fator. Gatos sem raça definida, quando mantidos em ambiente seguro e castrados, também podem atingir os 20 anos. O isolamento de riscos externos e a esterilização são intervenções que prolongam a vida de qualquer espécime felino.

Outro ponto crítico é a saúde psicossomática. Gatos são extremamente sensíveis a mudanças bruscas — como mudanças de residência, novos integrantes na família ou trocas repentinas de ração. O estresse crônico pode atuar como um gatilho para o desenvolvimento de doenças urológicas (como a cistite idiopática) e problemas cardiovasculares.

Para garantir a longevidade, o eixo de cuidado deve focar em três pilares: a manutenção de um ambiente previsível, o controle do peso corporal e a observação atenta de qualquer mudança comportamental, que geralmente precede a manifestação clínica de doenças.