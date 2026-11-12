Câmara aprova projeto que torna crime hediondo maus-tratos com morte de cães e gatos

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (11), o Projeto de Lei 2475/2025, que visa classificar como crime hediondo os maus-tratos contra cães e gatos nos casos em que a violência resulte na morte do animal. A proposta, que agora segue para a análise do Senado Federal, mantém a pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, conforme já estabelecido pela Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020).

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A alteração proposta não amplia a pena básica, mas modifica a natureza jurídica do delito. Ao integrar a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990), a conduta passa a ser submetida a regras de execução penal mais rigorosas, restringindo a concessão de determinados benefícios processuais aos condenados.

O texto aprovado, que contou com um substitutivo elaborado pelo relator, deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR), define três cenários específicos para que a morte do animal seja enquadrada como crime hediondo:

Dolo direto: quando o agente pratica a violência com a intenção deliberada de matar o animal;

quando o agente pratica a violência com a intenção deliberada de matar o animal; Dolo eventual: quando o agressor, embora não busque a morte, assume o risco de provocá-la ao praticar os maus-tratos;

quando o agressor, embora não busque a morte, assume o risco de provocá-la ao praticar os maus-tratos; Culpa com dolo antecedente: quando a morte ocorre por culpa, mas é resultado de uma conduta de maus-tratos praticada de forma intencional.

A iniciativa, de autoria conjunta incluindo o deputado Célio Studart (PSD-CE), fundamenta-se em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o órgão, o Brasil registrou aproximadamente 5 mil ações judiciais por maus-tratos em 2025, o que representa um aumento de 20% em relação a 2024 e um crescimento de 1.900% comparado aos 245 casos registrados em 2020.

Durante a tramitação, o deputado Célio Studart argumentou que a medida é necessária para combater a impunidade, afirmando que metade dos crimes contra animais no país não resultaria em punição efetiva. Já o relator, Matheus Laiola, justificou a rigidez da proposta como uma forma de fortalecer a proteção legal de espécies que não possuem meios de autodefesa.

O processo legislativo ainda não foi concluído. O projeto agora depende da deliberação do Senado Federal, que poderá aprovar o texto, sugerir modificações ou rejeitá-lo. Caso haja alterações, a matéria retorna para a Câmara dos Deputados. Somente após a aprovação nas duas casas e a sanção presidencial é que as novas regras entrarão em vigor; até então, prevalece a legislação penal e ambiental vigente.