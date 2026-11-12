A garganta da tartaruga-de-couro: espinhos que capturam presas e presas erradas

À primeira vista, a anatomia da garganta de uma tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) pode evocar imagens perturbadoras: centenas de espinhos córneos, afiados e curvados para dentro, revestem a faringe e o esôfago. No entanto, longe de ser um instrumento de agressão, essa estrutura é uma solução biológica sofisticada para um desafio alimentar específico, revelando como a espécie se adaptou para dominar nichos oceânicos extremos.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кожистая черепаха с медузой во рту

A mecânica da alimentação e a armadilha do plástico

A dieta desses gigantes baseia-se primordialmente em águas-vivas. Devido à natureza viscosa e escorregadia dessas presas, a tartaruga precisaria de um mecanismo eficiente para evitar que o alimento escapasse durante a deglutição. Os espinhos operam como uma válvula unidirecional: eles fixam a presa e a impulsionam em direção ao estômago, impedindo qualquer recuo.

Essa especialização, que garantiu a sobrevivência da espécie por mais de 110 milhões de anos, tornou-se uma vulnerabilidade crítica na era contemporânea. O plástico descartado nos oceanos, especialmente sacolas transparentes, é frequentemente confundido com águas-vivas. Uma vez ingerido, o lixo fica preso nos espinhos internos, impossibilitando que o animal o expulse. O resultado é a obstrução do sistema digestório, transformando uma vantagem evolutiva em uma armadilha fatal.

Engenharia de profundidade e regulação térmica

Com comprimento de até 2,5 metros e peso que pode atingir 700 quilos, a tartaruga-de-couro diverge drasticamente de seus parentes em sua estrutura externa. Ela não possui a carapaça óssea rígida típica dos quelônios; em seu lugar, há um couro espesso e resistente que recobre pequenas placas ósseas. Essa flexibilidade é fundamental para a exploração de profundezas: enquanto um casco rígido poderia rachar sob a pressão colossal de mergulhos de até 1.200 metros, a "armadura de couro" comprime-se e expande-se conforme a respiração e a pressão hidrostática.

Essa capacidade de mergulho é sustentada por um sistema de mesotermia, que permite à tartaruga manter a temperatura corporal acima da temperatura da água, permitindo que ela transite por regiões frias, como as costas da Noruega e do Alasca. Essa termorregulação é alcançada por três pilares: a massa corporal elevada (que retarda a perda de calor), a presença de gordura marrom especializada na geração de calor e um estado de atividade quase constante, com períodos de descanso que representam apenas 0,1% do seu dia.

O ciclo de vida e a fragilidade do início

Apesar de sua robustez no oceano, o ciclo reprodutivo da Dermochelys coriacea expõe a fragilidade da espécie. As fêmeas depositam cerca de 100 ovos em covas profundas na areia a cada poucos anos. Após dois meses, emergem filhotes de apenas 5 centímetros. A jornada até o mar é um filtro seletivo rigoroso, onde cerca de 70% da prole é consumida por caranguejos e aves marinhas, evidenciando que a sobrevivência desse gigante começa com uma luta desesperada contra a predação em pequena escala.