Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho

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Animais

O narval, frequentemente chamado de unicórnio do mar, carrega consigo uma das estruturas anatômicas mais intrigantes do Ártico. Com cerca de cinco metros de comprimento, esse cetáceo apresenta um apêndice que desafia a lógica visual: um canino superior esquerdo que, em muitos machos, rompe a linha da boca entre os dois e três anos de idade e cresce em uma espiral para a esquerda, podendo atingir três metros e pesar aproximadamente dez quilogramas.

Нарвал с бивнем в Арктике
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нарвал с бивнем в Арктике

A anatomia do dente modificado

Embora a aparência sugira um chifre, a realidade biológica é distinta. O apêndice é, na verdade, um dente hipertrofiado. A boca do narval é praticamente desprovida de dentes mastigatórios, possuindo apenas dois caninos superiores. Na maioria dos machos, apenas o dente esquerdo se desenvolve externamente; o direito geralmente permanece atrofiado dentro da mandíbula. A natureza, contudo, apresenta variações: cerca de 3% dos machos não possuem o dente, enquanto 1,5% das fêmeas o desenvolvem. Em casos raros, menos de 1% dos indivíduos apresentam ambos os dentes crescidos, que, curiosamente, giram na mesma direção em vez de formarem um par espelhado.

De amuletos medievais a sensores biológicos

Durante a Idade Média, a ignorância sobre a fauna polar foi explorada por comerciantes escandinavos, que vendiam esses dentes como chifres de unicórnios. Acreditava-se que possuíam propriedades curativas e a capacidade de detectar venenos, o que elevou seu valor a patamares extraordinários. Um exemplar doado à Rainha Elizabeth I, por exemplo, equivalia ao preço de um pequeno castelo. Essa mística persiste na herança material, como no trono de coroação dos monarcas dinamarqueses, preservado no Castelo de Rosenborg.

A ciência contemporânea, porém, revelou que a função do dente vai muito além da estética ou do mito. Diferente dos dentes humanos, que são protegidos pelo esmalte, a estrutura do narval é "invertida": não há esmalte, e a parte externa consiste em um cemento poroso com milhões de microcanais. Essa configuração permite que a água do mar entre em contato direto com a dentina sensível, transmitindo sinais ao cérebro via nervo trigêmeo.

Esse mecanismo transforma o dente em um sensor hidrodinâmico capaz de:

  • Monitorar a salinidade: O animal detecta variações na concentração de sal, o que é vital para identificar se uma polínia (abertura no gelo) está congelando — processo que expulsa o sal da água — ou derretendo.
  • Arquivar dados ambientais: O crescimento em camadas registra a composição química da água. Análises laboratoriais permitem que cientistas identifiquem a dieta do animal há décadas e monitorem a poluição oceânica por metais pesados, como o mercúrio.

Funções comportamentais e seleção sexual

Apesar da complexidade sensorial, a teoria predominante sobre a existência do dente baseia-se na seleção sexual. Pesquisadores da NOAA (EUA) comparam a estrutura à cauda do pavão: um sinal de status, saúde e vigor do macho perante competidores e fêmeas.

Contudo, observações recentes realizadas com drones entre 2022 e 2025 expandiram a compreensão sobre a utilidade prática do dente no cotidiano:

  • Caça: O narval utiliza o dente para atordoar peixes, como o char ártico, através de golpes rápidos.
  • Exploração tátil: O animal consegue tocar peixes ou objetos com a ponta do dente, funcionando como um dedo exploratório.
  • Interação social: O comportamento de cruzar os dentes, conhecido como "tusking", parece ser menos um duelo e mais uma troca de informações táteis através das terminações nervosas.

    Distribuição e sobrevivência

    A ausência do dente nas fêmeas demonstra que ele não é indispensável para a sobrevivência básica. As fêmeas navegam sob o gelo e se alimentam com a mesma eficiência, utilizando a técnica de sucção. Concentrados principalmente nas águas da Groenlândia e do Canadá, os narvais também são encontrados na região do arquipélago Земля Франца-Иосифа (Terra Francisco José), na Rússia, onde a espécie é classificada no Livro Vermelho como rara e numericamente reduzida.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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