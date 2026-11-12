Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado

Escolher um cão raramente se resume a uma questão de estética. É, antes de tudo, uma avaliação da capacidade de quem acolhe o animal de compreender suas necessidades fisiológicas e comportamentais específicas. Will Atherton, especialista em comportamento animal e cinólogo reconhecido, analisou essa dinâmica em uma entrevista ao British Brief. Ele identificou três raças amplamente populares no mercado urbano, mas que, em sua avaliação profissional, apresentam desafios estruturais que o impediriam de adotá-las. Não se trata de declarar essas raças "más", mas de reconhecer que a popularidade comercial nem sempre acompanha a complexidade do cuidado exigido.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака с лишним весом

O caso do buldogue francês ilustra a tensão entre demanda e bem-estar. A raça ocupa consistentemente posições de destaque nas listas de cães urbanos, mas Atherton aponta que essa popularidade esconde problemas crônicos. A principal preocupação reside na reprodução em massa, muitas vezes descontrolada, que prioriza traços cosméticos em detrimento da saúde. Dois fatores surgem com nitidez nas observações: as perturbações neurológicas, que se manifestam como alterações de comportamento de difícil correção, e as limitações respiratórias inerentes à síndrome braquicefálica. A anatomia da cabeça e do focinho impõe uma rotina de vigilância constante ao tutor, uma vez que a qualidade de vida do animal é diretamente comprometida pela dificuldade de respiração.

O impacto da reprodução indiscriminada

O americano bully XL apresenta um perfil diferente de risco. Aqui, a preocupação centra-se menos na genética inata e mais nas práticas de criação. A raça foi concebida originalmente como um companheiro atlético e equilibrado, mas o aumento repentino da procura distorceu os padrões. Atherton observa que a reprodução caótica resultou em indivíduos com traços temperamentais instáveis. Essa mudança de perfil teve consequências tangíveis no Reino Unido, onde incidentes graves levaram à implementação de restrições legais específicas para o manejo e a posse desse tipo de cão na Inglaterra e no País de Gales. A lição aqui não é apenas sobre a raça, mas sobre a verificação rigorosa da linhagem e da reputação do criador, elementos que a popularidade muitas vezes faz o consumidor negligenciar.

Independência e trabalho

O husky siberiano é a terceira raça listada, mas por motivos distintos. Se as anteriores são marcadas por problemas de saúde ou seleção, o husky desafia o tutor pela sua natureza psicológica. Desenvolvido para o trabalho pesado e a sobrevivência em climas extremos, o husky carrega uma independência que se traduz em resistência ao comando. A obediência clássica, baseada na submissão, encontra aqui uma barreira natural. O animal não busca agradar o dono no sentido tradicional; ele age a partir de uma lógica própria, moldada pela seleção para a autonomia. Essa característica, somada a uma energia física intensa que, se não canalizada, pode se converter em comportamentos destrutivos no ambiente doméstico, exige um tutor disposto a investir tempo e paciência na comunicação, e não apenas no controle. A decisão de acolher um husky é, portanto, um compromisso com uma parceria de alta demanda, onde a energia do cão precisa ser constantemente redirecionada por meio de atividades compatíveis com sua constituição original.