Por que gatos preferem caixas de papelão a camas luxuosas

Para muitos tutores, a cena é familiar e, por vezes, frustrante: um investimento considerável em casas luxuosas e camas macias que acabam ignoradas em favor de uma simples caixa de papelão de sapatos. O que pode parecer um capricho ou teimosia do animal é, na verdade, a manifestação de instintos profundos de sobrevivência e regulação térmica.

Photo: Wikipedia by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка

O comportamento de buscar refúgio em espaços confinados está ligado à natureza dos felinos como pequenos predadores. De acordo com especialistas do blog "Livro dos Animais", a caixa de papelão oferece um ambiente de controle. Ao se aninhar em um espaço com apenas um ponto de entrada, o gato elimina a vulnerabilidade a ataques vindos de trás ou dos lados, transformando o objeto em um reduto de segurança.

Essa necessidade de proteção é tão significativa que estudos realizados em abrigos de animais demonstram que a simples presença de caixas de papelão acelera a adaptação dos gatos a novos ambientes e reduz visivelmente seus níveis de estresse. Quando esse refúgio é posicionado em locais elevados, como em cima de um armário, a função se expande: o animal consegue conciliar a necessidade de se esconder com a vantagem estratégica de observar o entorno de cima.

O papel do material e do calor

Além do fator psicológico, a escolha pelo papelão envolve propriedades físicas do material. O cartão funciona como um isolante térmico eficiente. Em um espaço reduzido e fechado, o gato consegue manter a temperatura corporal ideal com menos gasto energético.

A interação com a caixa também possui a dimensão tátil. A textura do papelão é atraente para a espécie, servindo como superfície para arranhar, morder e rasgar. Esse comportamento não é destrutivo por natureza, mas funciona como uma ferramenta de alívio de tensão emocional através do estímulo sensorial.

Relatos de tutores indicam que essa preferência por espaços delimitados não se restringe apenas ao papelão. Recipientes de diversos tamanhos, como sacolas plásticas ou pequenas embalagens de eletrodomésticos, frequentemente cumprem a mesma função. Há registros de gatos que permaneceram ocultos por dias em caixas pequenas sobre armários, priorizando o conforto do confinamento em detrimento da interação aberta com a casa.

A observação desses gestos sugere que, para o bem-estar do animal, a simplicidade de um esconderijo funcional costuma ser mais eficaz do que a complexidade de brinquedos caros, respondendo a demandas biológicas de segurança e conforto térmico.