Brincadeiras com as mãos treinam o gato a morder como se fosse presa

Imagine uma cena comum: um gato a ronronar contente no colo de alguém, a esfregar a cabeça na mão. De repente, sem aviso, morde. Esta reação é muitas vezes descartada como um capricho ou sinal de temperamento instável, mas os especialistas em comportamento animal sublinham que tais explosões raramente ocorrem sem motivo. Na maioria das vezes, a mordedura não é uma tentativa de ferir, mas sim a única ferramenta disponível para o animal comunicar que foi atingido um limite.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Старая кошка лежит на подстилке

A fisiologia da irritação

Na ciência felina, isto é conhecido como agressão induzida por carícias. Ocorre quando toques inicialmente agradáveis ​​começam a irritar as terminações nervosas devido à estimulação prolongada. É crucial compreender que os limiares de sensibilidade variam significativamente entre indivíduos; alguns gatos podem reagir após duas ou três carícias, enquanto outros toleram o afeto durante horas.

A sobrecarga sensorial tende a ocorrer mais rapidamente em áreas específicas, incluindo a coluna vertebral, a base da cauda, ​​o abdómen e as patas.

Interpretando a linguagem corporal

Os gatos raramente mordem sem dar sinais prévios, embora um humano envolvido no momento de afeto possa não os notar. Um observador atento deve estar alerta para alguns sinais:

Primeiro, o rabo começa a mover-se, começando com ligeiras contrações na ponta e progredindo para chicotadas rápidas e intensas. Em segundo lugar, as orelhas mudam de posição, virando-se para os lados ou achatando-se ligeiramente para trás. Em terceiro lugar, a pele pode apresentar uma ondulação visível à medida que os músculos das costas se contraem. Por fim, o gato pode congelar; se o ronronar parar e o corpo ficar tenso, é um claro indicador de preparação para a defesa ou fuga.

Se algum destes sinais surgir, a ação mais prudente é retirar a mão imediatamente. Isto ajuda a preservar a confiança entre o dono e o animal de estimação e evita ferimentos.

Considerações médicas

Por vezes, a agressividade repentina durante o toque é um sinal de desconforto físico. Se um gato que antes gostava de afeto reage repentinamente ao ser acariciado, é um motivo válido para consultar um veterinário.

Os especialistas observam que o que pode ser interpretado como "mau humor" pode, na verdade, mascarar problemas subjacentes, como processos inflamatórios nas articulações (artrite), doenças de pele, lesões ocultas, problemas dentários (se o gato reagir a toques na cabeça) ou dor visceral causada por pressão abdominal.

Instinto e hábito

Outro fator reside nos hábitos formados durante a fase de cachorro. Se um dono brincava com uma cria usando as mãos, permitindo-lhe caçar os dedos, o gato adulto pode continuar a perceber uma mão em movimento como presa. Neste contexto, a mordedura é uma manifestação do instinto de caça, e não de irritação. Para corrigir isto, recomenda-se eliminar completamente as brincadeiras com as mãos e utilizar brinquedos específicos, como varinhas ou bolas.

Reação apropriada

Se o contacto terminar em picada, os especialistas recomendam vivamente que se mantenha calmo. O castigo, os gritos ou segurar o animal à força apenas agravam o stress e provavelmente farão com que o gato tema as mãos humanas no futuro.

"A regra principal quando se é mordido durante o carinho é interromper a interação imediatamente. Simplesmente solte o gato e não force a comunicação até que se acalme novamente", aconselham os especialistas.

Do ponto de vista da higiene, é importante lembrar que as mordeduras de gato, mesmo pequenas, podem ser perigosas devido à microbiota específica da boca do animal. Se a pele estiver ferida, a ferida deve ser lavada abundantemente com água e sabão e tratada com um antisséptico. Se surgirem sinais de inflamação, como inchaço ou vermelhidão, é necessário procurar assistência veterinária.

Construir harmonia

Para garantir que a interação é agradável para ambos, uma estratégia de sessões curtas funciona melhor. Acaricie o gato onde ele preferir (geralmente atrás das orelhas, no queixo e nas bochechas) e deixe sempre a escolha de ficar ou sair para o animal. Respeitar os limites pessoais do gato é a forma mais eficaz de o manter afetuoso e calmo.